Čeští muži tloustnou, ženy si naopak drží svou váhu, ukázal průzkum

Informace čerstvě zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky: vycházejí z průzkumu o zdravotním stavu Čechů.

"Ženy si více hlídají váhu. Muži méně řeší nadváhu sportem, a když změní jídelníček, nevydrží to tak dlouho," vysvětluje výživový specialista Petr Havlíček. Ten se podílel na televizním pořadu Jste to, co jíte, který pomáhal lidem zhubnout.

Ze zkušeností ví, že u mužů trvá prvotní nadšení pro zdravý jídelníček šest týdnů až dva měsíce, pak mnoho z nich poleví. "A váha se jim vrací na původní hodnoty," dodává Havlíček.

Průzkum vycházel z indexu tělesné hmotnosti BMI, který stanovuje poměr mezi výškou a váhou. Ukazuje, že velké procento mužů, kteří ještě v roce 2002 neměli problémy s váhou, nyní překročilo hranici nadváhy. "Nejčastější to bylo u mužů do 44 let," píše se ve zprávě. Mnoho z těch, kteří měli už před osmi lety nadváhu, pokročilo o stupeň dál – k obezitě.

Muži nevydrží tak dlouho jako ženy

Doktorka byla nekompromisní: "Musíte zhubnout aspoň dvacet kilo, jinak vám klouby odejdou úplně," oznámila Janu Müllerovi na konci loňského roku.

Vyhodil z jídelníčku salámy a tučné maso, omezoval sladkosti, které má rád, přestal pít pivo a sladké limonády. Váha se snižovala, do jara měl dole deset kilo.

Od té doby nic, postupně se totiž vrátil k pivu a tučnější stravě. "Neviděl jsem výsledky, tak jsem to vzdal," přiznává Müller.

Je to typický příklad, který popisuje dietolog Petr Havlíček: Muži nevydrží u upraveného jídelníčku tak dlouho jako ženy, které jsou přizpůsobivější, když jim někdo říká, co (ne)mají jíst.

I to je jeden z důvodů, proč za posledních osm let přibylo mužů, kteří mají kila navíc. Podle průzkumu, jejž nyní zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), se od roku 2002 do roku 2008 zvýšil počet mužů s nadváhou a obezitou o sedm procent (z 56 na 63), ženy se drží na 46 procentech.

"Tak budu tlustej"

Přestože někteří obezitologové upozorňují, že je to jen jeden průzkum a jiné bývají vyrovnanější, shodují se, že muži mají s dietami větší problém. Neřeší je tak často jako jejich protějšky, protože to po nich společnost tolik nevyžaduje. Ale když už se svěří do rukou odborníků, jdou jim kila dolů rychleji. Často je to pro ně první dieta, proto jim to jde lépe než ženám, které hubnou a zase nabírají a další hubnutí jde pomaleji.

Nadváha, nebo obezita? Průzkum vychází z indexu tělesné hmotnosti BMI, který se počítá podle vzorce: váha v kg lomeno výška v metrech umocněná na druhou. podváha index menší než 18,5 normální váha 18,5 až 24,99 nadváha 25 až 29,99 obezita více než 30 Obezitologové upozorňují, že index je pouze poměrem výšky a váhy, nepočítá s obsahem tuku v těle, který zjistí každý dietolog. BMI navíc nebere v úvahu, když má někdo robustnější tělo – více svalů.

"Muži nejedí ve stresu, ale chybují v jídelníčku – mají v něm víc uzenin a sladkých nápojů, někdy i dva litry koly denně," říká Iva Málková, obezitoložka a zakladatelka sdružení STOB, které pomáhá lidem s potížemi s váhou. Stačí upravit jídelníček a kila mizí.

Jenže muži obecně vydrží kratší dobu. "Vidí nějaký úbytek a spokojí se s tím. Chlap si také častěji řekne: Tak budu tlustej. Žena se s tím smířit nechce," podotýká dietolog Havlíček.

Pro muže je přitom obezita nebezpečnější – tuk se jim častěji ukládá v oblasti břicha a hrudníku a pak hrozí infarkt, mrtvice, cukrovka či rakovina.

Největší potíže s nadváhou mají muži ve věku 45 až 54 let, u žen to přichází později – po pětapadesátce. "U žen pozorujeme trend zvyšování hmotnosti spolu s věkem, u mužů průměrná váha roste do čtyřiapadesáti, pak klesá," píše se ve zprávě ÚZIS.

Za 20 let bude v USA obézní každý

Když se sečtou muži a ženy, má potíže s váhou 55 procent lidí. Obezitolog Petr Sucharda upozorňuje na rychlost, s jakou se toto číslo zvyšuje – každý rok o procento. V USA existuje průzkum, který si pohrál se statistikou: když se nárůst nesníží, ve 30. letech bude obézní každý Američan.

To se podle Suchardy zřejmě nestane, ale i tak je trend neúprosný. Žijeme totiž v prostředí, kde nevydáváme víc energie, než přijímáme. Kdysi jsme museli vynaložit energii, abychom sehnali jídlo, později abychom si na ně vydělali. Teď si většina lidí vydělává prací, která není fyzicky náročná. A tloustnou.

"Kam až ten trend půjde, se těžko odhaduje," dodává obezitolog.