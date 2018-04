Čeští lékaři poprvé transplantovali srdce i plíce zároveň

Náročnou transplantaci podstoupila v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) na konci listopadu. Každý krok před operací ji stál obrovskou námahu.

Srdce s vrozenou vadou nedokázalo správně pracovat a tělu chyběl kyslík. Na každý pohyb musela vynaložit velké úsilí a z neokysličené krve bávala celá fialová. "Jako fialka. Až po operaci jsem poprvé po letech viděla v zrcadle bělmo svých očí bílé," popsala.

V nemocnici strávila více než rok. "Byla jsem tu od 19. prosince roku 2006. Čekala jsem na dárce. Jen jednou mě pustili domů, když se malovalo," říká žena, která se teď těší na to, až si sama dojde nakoupit. "Nebýt odkázaná na jiné a moct si vybrat..." zasnila se.

Jenže právě nákupy a vůbec pobyt mezi mnoha lidmi jí lékaři zakázali. Je totiž doba chřipek a pro Leu Mečířovou by i banální infekce mohla být osudná. Proto také směla sundat roušku z úst jen na chvíli a domů musela odjet s ní.

Náročnou operaci provedli lékaři z IKEM ve spolupráci s odborníky ze sousední Thomayerovy nemocnice. "Trvala osm hodin a pracovalo se ve dvou sálech. V jednom se odebíralo srdíčko, plíce a další orgány od dárce, ve druhém anesteziolog hlídal pacientku," popsal přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirk.

Čeští lékaři až doposud podobnou operaci nedělali. I celosvětově jde o výjimečný zákrok - provede se jich pouze 80 ročně. Tato kombinovaná transplantace je totiž složitá právě kvůli přenosu plic. Ten je rizikový, protože plíce jsou na rozdíl od jiných transplantovaných orgánů kvůli dýchání stále ve styku s vnějším prostředím, a tím i s bakteriemi.

Lea Mečířová musela čekat na svou operaci sedm let. "V roce 2000, když lékaři zjistili, co mi je, napsali mi do papírů: nutná transplantace srdce a plic. Jenže ta se v Česku tehdy neprováděla," popisuje.

Její stav se tak rok od roku zhoršoval. "Pan profesor Pirk mi loni říkal, že bez operace mám před sebou pár měsíců života," vzpomíná pacientka.

V roce 2006 však čeští lékaři vyrazili do Vídně na stáž, kam byl právě kvůli transplantaci srdce a plic převezen český pacient, a učili se od kolegů. Teď už pacienti za podobnými zákroky do ciziny nemusí.

Podle něj by v Česku podobnou kombinovanou operaci potřebovali ročně asi dva lidé.

Lea Mečířová se teď těší, že se díky lékařům vrátí zpět do normálního života. "Sestry se mi smějí, že chodím hrozně rychle. Ještě jsem si totiž nezvykla - dávám do chůze stejnou energii jako dřív a nedochází mi, že teď už nemusím," říká.