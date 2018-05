České tašky i svetry dobývají svět. Designéři, kteří bodují v zahraničí

Oko boha Hóra

Umělkyni Daniele Komatovićové chyběly na trhu ucelené kolekce designových šperků ze zlata, perel a drahých kamenů. Díky srbskému manželovi, který s drahými kameny obchoduje, začala navrhovat šperky vlastní. Protože nikdy předtím s ušlechtilými kovy nepracovala, učila se vše za pochodu. Chodila i za výrobci v Srbsku, kteří jí říkali, co za její návrhy je možné vyrobit a co nikoliv. Pomáhal i manžel.

„Mám ráda smaragdy, černé diamanty a perly. Ale i takzvané „fancy“ safíry, které se v přírodě vyskytují ve všech možných barvách a odstínech. Typický pro mé šperky je i malý diamant,“ říká sympatická návrhářka, která žije na půl v Praze a na půl v Bělehradě.

Právě srbští šperkaři ji postupně zasvěcovali do výrobních postupů a ukazovali, co za její návrhy je možné realizovat a co nikoliv. Všechno vznikalo spontánně a za pochodu. Přesto sklízí její tvorba nadšené reakce. Nejen od kamarádek a známých. Se svou kolekcí “Eye To The Soul” získala v mezinárodní soutěži A’Design Award & Competition zlaté ocenění. Úspěch v soutěži otevřel cestu do galerií i muzeí po celém světě.

„Celá kolekce vychází z tvaru oka, který byl symbolem staroegyptského boha Hóra, ochránce Egypťanů. Proto jsou šperky z této kolekce zároveň i talismany. Ráda tvořím šperky, které v sobě skrývají nějaké poselství nebo jsou něčím atypické,“ popisuje Daniela Komatovićová s tím, že úspěch v soutěži jí otevřel cestu do galerií i muzeí po celém světě.

Minimalistické erotické pomůcky

Na první pohled působí nenápadně a leckdo si může lámat hlavu, k čemu vlastně slouží. Jejich elegantní design je na hony vzdálen vžité představě, jak mají vypadat. Možná proto se do erotických pomůcek s názvem Whoop.de.doo zamilovaly ženy v Čechách i zahraničí. Jejich autorka Anna Marešová byla při jejich výrobě opravdu pečlivá, což zahrnovalo nejen testování na vlastním těle, ale i konzultaci s gynekology.

„Chtěla jsem vytvořit ideální design, který ukáže, že i erotická pomůcka může působit lehce, elegantně a zároveň něžně. Mým cílem také bylo najít hranici mezi erotikou a medicínou a přivést na svět kvalitní produkt ve všech směrech. Nebylo to snadné, ale díky ohlasům vím, že se to podařilo,“ říká designérka.

Jedinečnost pomůcek spočívá v kombinaci kvalitního materiálu s jednoduchým anatomickým tvarem a s důmyslnou vnitřní mechanikou. Celý mechanismus je ukrytý pod celistvou vrstvou měkkého silikonu. Díky této silikonové vrstvě jsou erotické pomůcky Whoop.de.doo vodotěsné a hlavně stoprocentně hygienické. Sada Whoop.de.doo obsahuje Venušiny kuličky, vibrátor a chystá se i vibrační vajíčko. A právě vibrátor zaujal také na dvou mezinárodních soutěží. V roce 2016 vyhrál Red Dot Award v kategorii produktového designu, loni zabodoval v A’design Award & Competition 2017.

Taška třikrát jinak

Jedna taška, která se dá nosit na mnoho způsobů. To byla idea designérek Oliny Francové a Jitky Arazimové, které spolu založily ateliér Franco Arazzi. Pustily se proto do navrhování variabilních kožených vaků, které se dají ve vteřině proměnit v elegantní kabelku, tašku přes rameno nebo městský baťůžek.

„Multibag během náročného dne mění svůj vzhled a funkci. Jednoduchým přetažením či převázáním provazů se taška přeměňuje tak, jak právě potřebujete. Jsou stejně jako jejich majitelé svobodné a můžou je proto na cestách provázet dlouhá léta,“ chválí svůj produkt designérky.

A mají proč. Jejich minimalistické tašky se pravidelně objevují na různých tuzemských designových akcích, dostaly se také na jednu z přehlídek londýnského týdne módy. Kolekce Multibags Rebels byla oceněna stříbrnou medailí A’Design Award& Competition v kategorii Fashion and Travel Accessories.

„Právě dokončujeme postprodukci projektu Multibags Forever Young, v rámci kterého jsme naši novou kolekci fotili na modelkách 60+ v pražském fotostudiu a v italských Benátkách „na vodě“ s turisty z celého světa. Chceme názorně demonstrovat, že mládí duše nijak nesouvisí s kalendářním věkem a máme pro to jasné fotografické důkazy. Naším krédem je: Proč žít v šedi, když je kolem tolik barev? Proč se trápit různými trendy či diktáty, když je možné svobodně tvořit a jít svojí vlastní cestou,“ uzavírají designérky.

Jakub Polanka

V našem přehledu úspěšných Čechů nemůže chybět. Hodně a dlouho se o něm mluví. Jak by také ne, když patří k nejvýraznějším tuzemským tvůrcům. Jakub Polanka absolvoval pražskou UMPRUM a následně i prestižní pařížský Institut Français de la Mode. Dostal se tak do studia Peclers Paris, které formuje módní trendy, a také k luxusním značkám Hermés nebo Louis Vuitton. Spolupracoval s designérským studiem Philippa Starcka.

V roce 2008 se podle Elle Style Awards stal nejlepším návrhářem, o rok později získal ocenění Czech Grand Design v kategorii Designér roku. Je finalista Mango Fashion Awards a laureátem ocenění Huberta de Givenchy, časopis Vogue Italy ho zařadil mezi nejnadanější talenty mladé generace.

„Ženy mě fascinují ve všech rolích a v každé životní etapě. Každá jste totiž multižena, jste femme fatale i světice, boss i svačinářka, ošetřovatelka i bojovnice, milenka i matka. Všechno musíte zvládnout, nejlépe na sto procent, a ještě u toho nespáchat sebevraždu. Snažím se proto vytvářet oblečení, ve kterém se budete cítit dobře a připadat si krásně a uvolněně,“ prohlásil v rozhovor pro magazín City Life MF DNES.

Cockerel

Pod značkou, která se specializuje na tkaniny a pleteniny, se skrývá Lenka Kohoutová. Absolventka liberecké průmyslovky a pražské UMPRUM vyrábí svetry, šaty i sukně. Dvakrát byla nominována na Czech Grand Design a před dvěma lety získala nominaci na International Woolmark Prize. Soutěž hledá návrháře, kteří zkoušejí nové postupy a snaží se o inovátorské zpracování vlněné příze. Přestože návrhářka nevyhrála, získala kontakty na skvělé dodavatele.

Designérka si dává záležet na tom, aby pro své modely vybírala přírodní materiály nejvyšší kvality. Pracuje s merino vlnou, italskou tkanou vlnou a saténem, nebo bavlněnou košilovinou z hořické Milety. Vedle módní tvorby se Lenka Kohoutová věnuje i interiérovým doplňkům.

.