Cesta k obezitě začíná před televizí

1:00 , aktualizováno 1:00

Stráví váš potomek hodně času před televizí? Pak byste měli zpozornět. Hrozí mu totiž obezita víc než těm dětem, které před obrazovkou nevysedávají, a to bez ohledu na to, zda je vaše dítě zatím štíhlé. Tvrdí to alespoň novozélandští vědci.