Cesta do města

Nyní bydlím v teplém panelovém bytě, popobíhám mezi teplými autobusy, kde je v kabátě na omdlení, a ledovým vzduchem venku, pak celý den sedím v kanceláři a letos mě skolila už třetí nemoc dýchacích cest.

Tak jsem se rozhodla pro změnu. Ne práce a bydliště, ale způsobu života. Začla jsem chodit 2x až 3x týdně cvičit, na dlouhé procházky se psem za každého počasí a využivám každé vhodné příležitosti k pohybu venku, spolu s přísunem vitamínů a čerstvého ovoce a zeleniny, se snažím posílit imunitu i v těchto podmínkách.

V drsných podmínkách to jde samo, ani si to člověk neuvědomuje, proto mají

staré babičky, co potkáme na vesnici jak si to šněrují na starém kole mezi poli tak tuhý kořínek. Žijeme v moderní době, proto si musíme dát trochu práce s tím, aby nám tělo nepohodlnělo a neoslabovalo se hýčkáním, které přináší život ve

městě...