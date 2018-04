Českým rodičům přijde normální dát dítěti napít piva

ČTĚTE TAKÉ:

V Česku přibývá dětských alkoholiků

České děti sahají po alkoholu jako první v Unii

Kolik jste za loňský rok léčili dětí, které měly problém s alkoholem?

Měli jsme tady sto osmdesát příjmů.

Co jsou nejčastější důvody, že děti začnou pít ve větším množství alkohol?

Je to velice různé, ale nejčastěji to jsou špatné vztahy v rodině, narušené vztahy nebo i nuda.

Je tedy vina i na straně rodičů?

Rodiče jsou buď bez zájmu, nebo natolik pracovně vytíženi, že si toho nevšimnou. To je samozřejmě špatné. Když je ale dítě opilé, má ovlivněný alkoholem i psychický stav, takže je poznat, že pilo. Velmi často se nám stává, že dítě přijde opilé z vycházky, a dokonce z návštěvy s rodiči. Rodičům totiž přijde úplně normální, že dají svému dítěti napít piva k obědu.

Kde vidíte největší problém?

Určitě ve snadné dostupnosti alkoholu. Krabice vína stojí šestnáct korun. Stojí méně než limonáda. Prodavačky alkohol bez problému prodají. Navíc dívky často nevypadají na to, kolik jim doopravdy je.

Jaký je rozdíl v léčení dítěte a dospělého člověka?

Například na Českokrumlovsku je léčebna pro dospělé. Ještě donedávna se tam léčily i děti mezi patnácti a osmnácti lety. Skončili s tím, děti se neléčily a utíkaly, personál by musel obehnat areál drátem mřížemi. S mladými je větší práce, proto tam dál léčí jen dospělé.

Co vás nejvíc překvapuje u konzumace alkoholu?

Jsou to hlavně velký počet dětí, které už pijí alkohol. Také stále snižující jejich věk. Ale nejhorší že většina společnosti bere alkohol jako něco samozřejmého a jako běžnou součást životního stylu.