Češky si nepřipadají krásné, nejvíc si cení očí, nejméně břicha

8:55 , aktualizováno 8:55

Jen jedno procento Češek si myslí, že jsou krásné. Když už by měly na sobě něco pochválit, byly by to nejčastěji oči, uvedlo 48 procent dotázaných žen ve věku 18–64 let. Samy k sobě jsou Češky kritické, o kamarádkách však hovoří laskavě a v superlativech.