Český lev přišel v černé. Naši herci zůstávají konzervativní

FOTOGALERIE MÓDY NA ČESKÉM LVU 2010

Elegantní černá klasika

Většina dam se na promenádu po rudém koberci oblékla do černých elegantních šatů v délce ke kolenům.

V elegantní malé černé přišla i herečka Sandra Nováková, které si šaty pořídila v Zaře. Podobně na tom byla i herečka Petra Černocká, která si svůj model nemohla vynachválit zejména pro svoji praktičnost. Pochvaluje si na něm hlavně to, že se nemačká a díky klasickému střihu ho může využít téměř na každou slavnostní událost.

Autora svých půvabných šatů Tereza Brodská nechtěla prozradit, řadí se však mezi její nejoblíbenější značky, kterým je věrná již několik let. Smyslné boty s vázáním na saténovou stuhu a další doplňky byly od Diora.

Sandra Nováková - Český lev 2010 Ladislav Špaček s manželkou - Český lev 2010 Iva Kubelková - Český lev 2010

Mistr etikety Miroslav Špaček byl perfektně sladěn v obleku modré barvy. Sako značky Valentino si koupil v Paříži, stejně jako kravatu značky Tommy Hilfiger. Košili si přivezl z Milána. Jeho žena Eva vsadila na černý lehce průhledný krajkový top a sukni, obojí španělské značky Zara. Prozradila, že preferuje to, co se jí líbí, aniž by to schvalovali ostatní.

Černé barvě zůstala věrná i moderátorka a modelka Iva Kubelková, která tento večer vyměnila šaty za outfit z minišortek a vzdušné košile s elegantními doplňky, který převážně tvořila značka Lindex.

Nesmrtelná černobílá

Věčně módní duet bílé a černé vytvořily mnohé páry večera. Černé šaty Báry Kodetové představovaly italskou extravagantní klasiku od Armaniho, které si koupila v Londýně. Skvělým kontrastem jí byl partner houslista Pavel Šporcl, který naopak vsadil na bílou barvu se štrasovým lemováním. Autorem obleku šitého na míru je mistr pánské módy Milo Mahdall.

Eva Hrušková a Jan Přeučil jako vždy tvořili elegantní pár. Černobílou kombinaci nakoupili ve své oblíbené pražské prodejně značkového oblečení, a to včetně typického klobouku a bílé šály Jana Přeučila. Herečka měla černé šaty značky Gerry Weber, jejímu manželovi padla klasika od CG (Carl Gross).

Jan Přeučil s manželkou - Český lev 2010 Lenka Termerová s manželem - Český lev 2010 Bára Kodetová a Pavel Šporcl - Český lev 2010

Začínající herečka Michaela Doubravová doplnila černou barvu zlatými kontrasty. Černé šaty se zlatým abstraktním vzorem jí koupil přítel v řetězci H&M v Německu. Jako studentka chce vypadat skvěle, aniž by za to utratila všechny své úspory.

Originály od návrhářů

Naše herecké osobnosti stále častěji loví v českých návrhářských vodách. Herečka Jana Šulcová si nechala ušít elegantní tyrkysově modré šaty s jemnou dávkou extravagance u módního návrháře Mirka Bárty. Při zadávání zakázky měla trochu obavy, že model pro ni bude příliš extravagantní, s výsledkem však byla spokojena.

Veroniku Novou oblékla do večerní toalety návrhářka Tereza Sabáčková, jejíž modely si herečka velmi oblíbila. Jemný odstín růžové se štrasovými kamínky Veroniku příjemně odlišil z davu černých šatů. Nezaměnitelný Varhan Orchestovič Bauer přišel v tmavomodrém sametovém obleku v barokním stylu, který mu navrhla jeho žena.

Aňa Geislerová, známá svým originálním šatníkem, se taktéž nechala oslovit českou módní scénou. Na rozdíl od kolegů však svou vlastní. Oblékla se do své značky, kterou navrhuje pro českou společnost pietro filipi.

Anna Geislerová s manželem - Český lev 2010 Veronika Nová - Český lev 2010 Jana Doleželová s přítelem - Český lev 2010

Modelka Jana Doležalová si své abstraktně vzorované přiléhavé minišaty s dlouhým rukávem pořídila od Roberta Cavalliho. Vsadila na heslo, že v jednoduchosti je krása, které se v kombinaci šatů s její štíhlou postavou potvrdilo. Vojta Kotek měl perfektně padnoucí oblek značky Hugo Boss, jeho partnerka zazářila v rudých splývavých šatech ze salonu Mireli.