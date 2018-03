Oscaři versus Český lev. České herečky mají raději rozvernější kousky

Impozantní prostory pražského Rudolfina byly dokonalou kulisou pro slavnostní ceremoniál Českého lva. O to pečlivější by měl být výběr vhodných večerních šatů i doplňků. Jenže stačil jeden pohled do publika a bylo jasné, jak kolísavou úroveň vkusu lidé od filmu a ostatní přítomní vlastně mají.

Sem tam se objevil příliš velký výstřih, který budil dojem, že prsa dotyčné každou chvilku vypadnou, a že se tedy jsme na úplně jiné akci. Některé dámy zase vypadaly, že si na ceremoniál pouze odskočily a v největším spěchu popadly první kousek, který jim přišel pod ruku. Co na tom, že působil lacině či jim vyloženě neseděl.

O to příjemnější bylo sledovat herečky, kterým se podařilo dorazit v modelech, za které by se nemusely stydět ani americké hvězdy. Mnoho z nich si už zvyklo sázet na české návrháře, kteří jim připraví originální model nepostrádající eleganci ani kreativitu.

„Spousta českých hereček chodí v modelech českých návrhářů. Marta Issová je už léta spojena se značkou Chatty, Aňa Geislerová zase nosí značku Pietro Filipi nebo věci od Kláry Nademlýnské. Návrhářka Ivana Mentlová zase obléká Jitku Schneiderovou. Sem tam se ale stane, že dorazí někdo i v modelu z konfekce. Nebývá to ale úplně obyčejná řada, zpravidla se jedná o exkluzivní kolekci,“ popisuje stylistka Lenka Pavlů.

Oslnivé modely letos předvedly kromě již zmiňované Ani Geislerové i její kamarádka Tatiana Vilhelmová, Jana Plodková, Teraza Voříšková nebo Barbora Poláková. Zajímavé bylo sledovat také doplňky přítomných dam. Nešlo přehlédnout extravagantní brýle Zuzany Kronerové ani o něco méně výrazný model Petry Špalkové. Objemný prsten a velké množství náramků upoutalo na Anně Kameníkové.

Velká reklama a týdny příprav

„Na rozdíl od Oscarů se u nás herečky snaží, aby to bylo pojaté vtipně, proto nemají zdaleka tak honosné róby. Američané to berou daleko víc vážně,“ upozorňuje Lenka Pavlů.



Není se však co divit. Na americké celebrity se upírá pozornost celého světa, proto musí nejen jejich róby, ale i celý look včetně doplňků, účesu a make-upu, být promyšlen do posledního detailu. Najímají si tedy stylisty, kteří vybírají vhodný model. A nezřídka i ze 60 možných variant. Trvá to týdny až měsíce. Model se buď vybírá z aktuální kolekce, nebo se herečce šije přímo na míru.

Kromě prestiže jsou večerní róby představené na Oscarech i záležitost peněz. Pro všechny módní domy je největší reklama, pokud se v jejich kousku nechá herečka fotit na červeném koberci. A neváhají za to herečkám platit obrovské sumy. Podobně jako klenotnické firmy. Vědí, že se jim to vyplatí.

„To, že u nás nosí nějaká celebrita nějakou značku, v podstatě moc neznamená. Na Oscarech to okamžitě udělá superprodávanou značku,“ vysvětluje návrhářka Lucie Marková.

A dodává, že i když je tuzemská úroveň oblékání nesrovnatelně jinde a je o poznání méně honosná, dá se v Česku vybrat bez problémů.