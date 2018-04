Móda ze Lvů: Schneiderová a Mihulová za dámy, Kronerová v županu

Případ první: JITKA SCHNEIDEROVÁ 100 %

Velmi originální šaty z dílny Ivany Mentolové herečka dokonale sladila se šperkem na krku i vintage psaníčkem. Pomyslnou třešinkou na dortu je ležérní drdol a rudá rtěnka.

Případ druhý: MARTHA ISSOVÁ 90 %

Moc se mi líbí barva i střih šatů značky CHATTY, kožený detail na prsou mi ale přijde příliš tvrdý. Na jejich oživení stačí přidaná vlečka. Jinak perfektní psaníčko, vlasy i make-up!



Případ třetí: ZUZANA STIVÍNOVÁ 100 %

Miluju pudrové barvy šatů, vypadají vždy luxusně. Herečka k nim navíc vybrala skvělé vintage doplňky, které celý outfit posouvají do hvězdných výšin.

Případ čtvrtý: ZUZANA KRONEROVÁ 10 %

Jednoduché černé šaty s dlouhým rukávem jsou fajn, ale neforemný síťový župan je bohužel zabil. Příště místo přehozu vybrat k jednoduchým šatům výrazný šperk a psaníčko a elegantní lodičky.

Případ pátý: JANA PLODKOVÁ 100 %

Velmi povedený model. Herečce skvěle sedí barva i střih šatů. Naprosto vyvážené doplňky - stačí výrazné náušnice a náramek, k tomu ty sexy vlasy. Paráda!

Případ šestý: TEREZA VOŘÍŠKOVÁ 100 %

Málokdo by takhle originální šaty odprezentoval s úspěchem. Tereze se to ale povedlo. Mládí, osobní kouzlo, absence šperků a výrazná rtěnka v tónu růžového kanýru je naprosto vše, co model potřeboval.

Případ sedmý: DANIELA PÍSAŘOVICOVÁ 20 %

Výrazný detail na ramenou, kanýry, pásek - na jedny šaty příliš mnoho zdobení, kvůli kterému model ztrácí eleganci. Nelíbí se mi ani visací náušnice, které jen podtrhují přeplácanost celého outfitu. Stylově mimo je psaníčko. Moderátorka to umí mnohem lépe.

Případ osmý: ALENA MIHULOVÁ 90 %

Herečka na svůj velký večer zvolila velmi jemnou róbu, která z ní udělala pravou dámu. Moc se mi v kombinaci s bílou líbí metalické psaníčko. Jediné, k čemu mám výtku, jsou šperky. Jednoduchý model by snesl výraznější náramek i náušnice.

Případ devátý a desátý: MAGDA a EMÍLIA VÁŠÁRYOVY 100 %

Sestry Vášáryovy - obě velmi ženské a velmi elegantní. Nesmrtelná kombinace černo-bílé, kvalitní materiály a jeden výrazný detail. Takhle by se měla oblékat dáma.

