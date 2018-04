Česko v zajetí nových značek. Těšit se můžeme i na Armaniho

Říká vám něco Custo Barcelona, Hoss Intropia, Sita Murt nebo Flamenco? Pokud ne, pak se s nimi můžete seznámit v pop-up shopu Shop or Die, který je nyní otevřený v showroomu Bella Brutta. Potrvá jen omezenou dobu, a to do 3. prosince. Poprvé široké veřejnosti nabízí výběr neotřelých kousků těchto v Česku nepříliš známých španělských značek.

Zatímco Flamenco je temperamentní, kolekce Hoss Intropia nabízí střídmější barvy, elegantní, a přitom sexy kousky. Custo Barcelona představuje zajímavý mix barev a vzorů, oblečení je inspirované surfařským oblečením. Limitovaný výběr a kvalita vám zaručí, že v tom, co máte na sobě, nebude chodit celá Praha.

Španělská módní značka Flamenco

Na vzestupu je také japonská móda, což dokazují třeba pánské džíny Japan Blue a Momotaro.

Kromě zmíněných Španělů a Japonců se v rámci Shop or Die představují také čeští designéři. Nadčasové kousky z nejnovější kolekce Porcelain má v pop-up shopu duo Tušková a Sirková, alias Chatty.

Podobně jako Shop or Die, respektive Bella Brutta, otevře veřejnosti své studio i label no. Stojí za ním dvojice Hana Zárubová a Štěpán Malovec, kteří na letošním Designbloku získali Cenu poroty (více o vítězné kolekci čtěte zde). Kromě oblečení značky no. čeká na návštěvníky porcelán Silvie Lubenové známé pod značkou Maestro a šperky Kláry Šípkové. Čas si udělejte 3. a 4. prosince.

Model z kolekce Fix You Hany Zárubové

Praha čeká na Armaniho

Po švédském obchodním řetězci Lindex, který na jaře v Praze otevřel svou třetí pobočku, může do vašeho šatníku přinést nové kousky taktéž švédský řetězec KappAhl, který se do Prahy vrátil po osmi letech.

Přehlídka jarní kolekce švédského oděvního řetězce KappAhl

Tento konkurent provařeného "háemka" či Lindexu nabízí módu dostupnou téměř každému. Najdete tu jak základní dobře navzájem kombinovatelné casual kousky se specifickým severským šmrncem, tak i šaty na párty. Nechybí samozřejmě ani spodní prádlo, doplňky a oblečení pro nejmenší.

Pod střechou obchodu Freedom&Porridge se sešlo hned pět amerických značek. Alpha Industries zastupuje casual a sportovněji laděnou módu, u které je patrná inspirace vojenskými oděvy. Máte-li rádi military look, pak je to oblečení přesně pro vás.

Model americké značky Dollhouse

Pro milovníky hip-hopové a street módy je tu pak i Čechům již známá značka Rocawear, na jejímž vzniku se podílel i raper Jay-Z. Za dámský protějšek pak můžeme považovat značku Dereon, za kterou stojí zpěvačka Beyonce.

Pomyslné módní kvinteto uzavírají mladistvá značka Dollhouse a legendární Abercrombie & Fitch.

V první polovině prosince si přijdou na své milovníci Armaniho. Armani Jeans otevírá v Česku svůj první obchod. Nabídne jak sportovní módu pro mladé, tak i klasické střihy, které ocení vyznavači konzervativního stylu.