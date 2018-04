České ženy zbytečně umírají na rakovinu, nechodí k doktorovi

Čím to, že například v Británii chodí ženy ke gynekologovi méně často, ale přitom se u nich nádory na děložním čípku vyskytují méně?

V Británii mají delší tradici screeningového programu a zároveň více dbají o své zdraví. Lékaři si mohli dovolit roztáhnout interval preventivních prohlídek na tři roky, protože se mohou spolehnout, že ženy k lékaři opravdu přijdou. Kromě toho tam funguje aktivní zvaní žen, které se na prohlídku nedostavily. Také my se snažíme ženy k lékaři dostat, pojišťovny začínají uvažovat, že by cíleně obesílaly pacientky, aby chodily na prohlídky pravidelně. Roli hraje ještě jeden důležitý fakt. V Británii už léta fungují jen laboratoře, které splňují náročná kritéria pro vyhodnocování cytologických vzorků a podrobují se pravidelným kontrolám. U nás je tato záruka teprve v několika posledních letech.

Jak často se naše laboratoře dříve spletly?

Takto se to říct nedá, ale dostatečně vypovídající je výběr ministerstva zdravotnictví: kritéria splnilo jen devětačtyřicet z více než sta laboratoří. Zatímco dříve nebyly nijak kontrolovány a vyskytovaly se mezi nimi takové, které nevyhovovaly současným požadavkům, nyní už by tomu tak být nemělo, protože ty "špatné" laboratoře byly vyřazeny ze screeningu. Ženy se mohou více spolehnout, že výsledek preventivní prohlídky je skutečně důvěryhodný.

35 let V tomto věku nádory na děložním čípku ženy nejčastěji zabíjejí. Mnohdy zbytečně. Stačilo by chodit na pravidelné kontroly.

Test, při němž se sleduje, jaké viry má žena v sobě, je velmi citlivý, nicméně často vychází pozitivní i u zdravých žen, to je jeho nevýhoda. Navíc je dražší než cytologie. Každá země má program nastavený jinak, také podle toho, kolik žen onemocní. U nás zatím vychází nejlépe cytologické vyšetření každý rok. Je ale možné, že do budoucna se interval zvětší.

Proti lidským papilomavirům se lze nechat očkovat. Je vakcína účinná i u starších žen, které viry mnohdy mají v sobě?

Většina žen v době očkování infikována není. A očkování není zbytečné ani v případech, kdy už se žena potkala s některým z virů. Jedna z vakcín na našem trhu je kvadrivalentní, to znamená, že chrání proti čtyřem typům viru, druhá - bivalentní - chrání proti dvěma. Takže i když je nakažena třeba jedním z virů, pořád bude profitovat z ochrany proti těm dalším.

Je tedy pro starší ženy lepší vakcína chránící proti čtyřem typům viru?

Není to tak, že by se jim doporučovala jen tato vakcína. Ale zatím jen kvadrivalentní vakcína má data, která prokazují, že vakcína účinkuje i u starších žen. Na druhé straně není důvod pochybovat, že by druhá vakcína u starších žen účinná nebyla.

Rakovina děložního čípku Po rakovině prsu jde o nejrozšířenější nádorové onemocnění u českých žen, ročně onemocní více než 1 000 žen, na následky nemoci zemře 400 z nich. Na vzniku nádorového bujení se podílejí takzvané lidské papilomaviry (zkratka HPV), které se přenášejí pohlavním stykem.

Při sledování desítek tisíc žen v rámci klinických studií byly nežádoucí účinky u pacientek, které dostaly vakcínu, zcela výjimečné a jejich frekvence se prakticky shodovala se skupinou dostávající placebo. Lze jednoznačně prohlásit, že tyto vakcíny patří k nejbezpečnějším očkovacím látkám.

Má očkování smysl pro starší monogamní ženu?

Nemá, jestliže je důsledně monogamní a je si jista, že bude už navždy. Zároveň by si měla být jista, že stejně se bude chovat také její partner, protože právě ten ji může nakazit. Samozřejmě je zbytečná pro ženy, které vůbec nežijí sexuálním životem, jiný způsob přenosu viru než pohlavní styk víceméně nepřipadá v úvahu. Pochopitelně je zbytečná také pro muže a ženy, kteří spolu začnou sexuálně žít, aniž by předtím intimně poznali někoho jiného, a jsou si oboustrannou monogamií jistí i do budoucna. Takových ale moc není.

Kromě očkování je důležitá také prevence. Jak žena pozná, že gynekolog provedl všechna vyšetření, která provést měl? Patří třeba kolposkopie (vyšetření děložního čípku speciálním přístrojem) mezi standardní vyšetření?

U nás zatím ano, všude ve světě tomu tak není. Některé změny na děložním čípku díky němu lékař může zaznamenat ještě dříve, než se objeví na cytologii. Žena se na tuto možnost může svého lékaře zeptat, provádět by ho měl.

Vakcína Rakovina děložního čípku je jediným nádorovým onemocněním, proti kterému se lze chránit pomocí očkování. Na trhu jsou k dispozici dvě vakcíny: Silgard chrání před čtyřmi typy lidských papilomavirů, Cervarix proti dvěma nejčastějším. Navíc obsahuje pomocné látky, které podle studií prodlužují odolnost organismu proti virům. Očkování je nejvhodnější pro mladé dívky, které neměly pohlavní styk.

Ženy si často stěžují, že se jim lékař nevěnuje dostatečně dlouho...

Žádný univerzální časový limit, podle něhož by se dala poznat důkladná prohlídka, neexistuje. Na každém pracovišti to funguje jinak, záleží i na tom, jak dělají administrativu. Snad nejspolehlivějším vodítkem, podle kterého lze posoudit, jak moc je lékař dobrý, jsou reference známých a příbuzných. Pokud lékař praxi provozuje dostatečně dlouho, tak nějaké negativní výstupy už by byly vidět. Myslím, že v České republice už není lékař, který by při preventivní prohlídce neodebíral cytologický stěr.