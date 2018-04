České ženy vydělávají až o čtvrtinu méně než muži

Den rovnosti mužů a žen Česká republika oslavila 19. června Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. Alespoň jednou za rok tak má široká veřejnost šanci být informována o palčivosti problému existence nerovnosti mezi ženami a muži. Jedním z hlavních témat jsou rozdíly v odměňování za práci a dosah na kariérní vzestup.

Věk a pohlaví jsou nejčastěji uváděny jako hlavní faktory znevýhodnění na trhu práce. I když za posledních deset let počet žen na vedoucích a řídicích pozicích výrazně roste, zastávají stále méně než polovinu manažerských funkcí, a to průměrně 42,6 %.

Podíváme-li se na platové ohodnocení, zjistíme, že na těchto postech mají ženy průměrně o polovinu nižší mzdu. Výrazný je i fakt, že se vzrůstajícími příjmy v určité oblasti či na určitých pozicích současně narůstají i rozdíly platového ohodnocení.

Den rovnosti žen a mužů dává příležitost k diskuzi o tom, co se za pojmem rovnost žen a mužů skrývá. Zaměstnavatelé by se měli zamyslet v širším kontextu nad firemní kulturou a diskriminací, která ve většině státních a privátních firem v Česku existuje.

Nerovnost mužů a žen stále existuje

Mezi první firmy, která podstupuje v České republice tzv. Audit rovných příležitostí je i společnost Provident Financial. Zaměstnává 66% žen a řídí se striktně britskou firemní kulturou, která odmítá nerovnosti mezi postavením a odměňováním mužů a žen. Nedávno zveřejněná zpráva evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti uvádí, že české ženy nadále vydělávají v privátním sektoru v průměru o 25% méně než muži.

Česká republika zastupovala jako předsedající země státy Evropské unie na zasedání Komise pro postavení žen, které proběhlo v březnu 2009 v sídle OSN v New Yorku. Závěry komise kromě jiného konstatují, že nerovnost mužů a žen stále existuje a odráží se v nerovnováze moci mezi ženami a muži ve všech oblastech společnosti.

Rovnost žen a mužů přináší prospěch každému a negativní dopady nerovnosti nese společnost jako celek. Snad i proto americký prezident Barack Obama podepsal jako svůj první legislativní dokument zákon Lilly Leadbetter o spravedlivém platu. Jeho znění nezakazuje pouze platovou diskriminaci na základě pohlaví, ale i věku, rasy, barvy pleti, náboženského vyznání a etnického původu.

Plná integrace žen do oficiální ekonomiky a zejména do ekonomického rozhodování znamená změnit současné rozdělování práce na základě pohlaví do nových ekonomických struktur, kde se muži a ženy budou těšit rovnému zacházení, mzdám a moci, včetně sdílení placené a neplacené práce. Vytváření podmínek pro sladění pracovního a rodinného života se stalo taky hlavní výzvou pro členské státy Komise pro postavení žen u OSN.

Je tedy více než na místě, že pokud patříme k zemím, které mají velké rezervy ve zmíněných oblastech, že bychom měli věnovat patřičnou vážnost a podporu Mezinárodnímu dni rovnosti mezi ženami a muži. Rovné příležitosti totiž můžou výrazně zlepšit kvalitu a hodnoty našeho společného života.