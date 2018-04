České superpotraviny. Jsou levnější a bližší naší chuti i tělu

Acai berry, goji, chia, mořské řasy, čínské houby... Taky vám zní tak cizokrajně a vzdálené? Zeptali jsme se proto tří odborníků na jejich české varianty, kterými můžete obohatit jídelníček. Možná vás překvapí, že si je dáváte dnes a denně a vůbec nestojí tolik jako exotické suroviny. Jejich konzumace má navíc další výhody.

„Nejen moderní, ale i funkční a prokázaně pozitivní pro naše tělo je konzumace lokálních plodin, které mohly do maximálního stupně zralosti dorůst v naší zemi či blízkém okolí, jsme na ně po generace zvyklí a adaptovaní a můžeme zohlednit i výhodu ekologickou - necestují přes celou zeměkouli. Je u nich daleko nižší pravděpodobnost alergizace,“ vysvětluje lékařka Hana Mojžíšová důvody, proč se v první řadě zaměřit na české suroviny, než přejdete k regálům s exotikou.

Barevný talíř „Fytoprotektivní látky z různých druhů lokálního ovoce a zeleniny představují koktejl pro zdraví na našem talíři. Každá barva je nositelem něčeho jiného, antioxidační potenciál je pro nás méně známý než jen vitaminy a minerály. Jahoda má kyselinu ellagovou, rajčata lykopen, mrkev karotenoidy, kapusta indoly, česnek allicin... Těžko najdeme ovoce, které by neobsahovalo něco pro nás užitečného,“ vysvětluje Hana Mojžíšová, expertka na zdravou stravu

Zároveň dodává, že přesná definice superpotraviny (nebo-li superfood) vůbec neexistuje. Teoreticky však jde do této kategorie zařadit potraviny s koncentrovaným (vysokým) obsahem vitaminů, minerálů, antioxidantů, stopových prvků, esenciálních mastných kyselin, vlákniny, bílkovin, koenzymů nebo zdravých tuků a oleje.



„Díky obsahu těchto látek mají velice pozitivní účinek na lidský organismus, a to jak na fyzickou a psychickou zdatnost, tak i na náš vzhled,“ konstatuje Mojžíšová, která se specializuje na problematiku výživy ve zdraví i nemoci, zdravého životního stylu a zdravého hubnutí. České potraviny jsou podle jejího názoru stopkou výmluvám, že jsou superpotraviny drahé. Na co tedy vsadit, když chcete obohatit svůj jídelníček po česku?

Lněné a konopné semínko místo chia i psyllia

Favoritem jsou semínka, třeba lněné nebo konopné. Konopné si zamilují vegani, kterým slouží jako plnohodnotná náhražka živočišných produktů. Je totiž snadno stravitelným zdrojem bílkovin a zásobárnou esenciálních látek. Lněné semínko je na tom podobně a svými vlastnostmi může konkurovat chia.



„Obsahuje omega 3 mastné kyseliny, které tělo nedokáže vyrobit. Je tak jejich nejlevnější zdroj,“ vysvětluje Mojžíšová s tím, že nahradí třeba také drahé mořské ryby. Stačí ho jen rozdrtit nebo rozmixovat (aby bylo nejen vlákninou, ale i superpotravinou) a používat do základu populárních raw dortů (nebo třeba k sušenkovému základu běžného dortu, kde ho bez problémů zkonzumuje i jejich odpůrce) nebo do ranní porce müsli. Navíc upravuje funkci střev a tak směle nahradí psyllium.

Slunečnicová semínka

Na slunečnicové semínko zase nedá dopustit Jiří Konhefr, gastronomický garant z obchodů Food Story: „Slunečnicová semínka jsou silný antioxidant, zvyšují hladinu serotoninu, působí proti migrénám, astmatu a kardiovaskulárním chorobám. Jejich konzumace je ideální za jinou mastnou a na kalorie bohatou potravinu.“



Pro lepší stravitelnost doporučuje nechat je odležet ve vodě nebo vyklíčit. Kdo chce konzumovat serotonin, látku proti stresu, často sází na raw (nepražené) kakao, slunečnice tak pro něj může být zajímavou alternativou.

Vlašské ořechy

Milovníci nepečených sladkostí, připravených jen do 42 stupňů, se neobejdou bez kešu ořechů. Levnější a dostupnější, navíc pěkně lokální variantou, jsou vlašské ořechy.



„Jejich účinky jsou opravdu rozmanité. Snižují hladinu cholesterolu a riziko infarktu, posilují střeva, pozitivně působí na vlasy, nehty a pokožku. Vlašské ořechy také posilují sexuální potenci a plodnost, jsou dobré jako prevence chudokrevnosti a proti nervovému vyčerpání, stresu a depresím. Míra antioxidantů obsažených ve vlašském ořechu je srovnatelná například s borůvkami nebo tmavými bobulemi,“ vysvětluje expert z Food Story s tím, že vlašské ořechy patří mezi nejstarší superpotraviny. Zkuste je přes noc namočit do vody a uvidíte, jak se změní jejich chuť. Mojžíšová by pak k vlašským přidala ještě ořechy lískové.

Borůvky a ostružiny nahradí acaí

Ve světě získávají na stále větší oblibě, vy si pro ně můžete v létě pohodlně a zadarmo zajít do lesa. Borůvky. Petr Vyhnálek, expert na potraviny z donáškového obchodu Koloniál.cz, by jimi nahradil klidně všechno exotické ovoce:



„Je prokázáno, že borůvky chrání tělo před infekcemi, mají blahodárný účinek na naše oči, a také například pomáhají korigovat hladinu cholesterolu a tuku v těle. A tak bychom mohli pokračovat ještě dál. Koncentrované množství vitaminů a ovocných cukrů ve spojení s minimálním množstvím tuků činí borůvky ideálním přírodním letním multivitaminem.“



Hrst jich můžete přidat i do smoothie, ale skvělé jsou na klasickém koláči, u kterého by vás možná vůbec nenapadlo, že se může stát nosičem superpotraviny. Svou podobu s acaí, které tak mohou solidně nahradit, rozhodně nezapřou. Velmi podobný efekt pro tělo jako borůvky mají i maliny nebo ostružiny, které jsou bohaté na hořčík, draslík, vápník nebo vitamin A.

Rakytník i růžičková kapusta

Pokud potřebuje chránit srdce a celkově organismus, přimlouval by se Jiří Konhefr za zpestření jídelníčku oranžovým rakytníkem. Můžete si z něj vychutnat sirup, čaj, marmeládu nebo šťávu. „V Česku je trendy superpotravinou, velmi dobrou náhražkou za tropické ovoce převážně bohaté na vitamin C.“

Růžičková kapusta nebývá standardně jmenována mezi superpotravinami, ale její pozitivní účinky jsou významné, a proto si na ni vzpomněl oslovený odborník Vyhnálek. „Věděli jste, že obsahuje větší množství vitaminu C než například citron, pomeranč nebo dokonce kiwi? K tomu přidejte významný podíl vitaminu B1, který pomáhá proti stresu, a také kyselinu listovou. Tato zelenina příznivě ovlivňuje také fyzickou kondici. Zkuste ji zpracovat jen krátkou tepelnou úpravou jako přílohu namísto klasických brambor nebo rýže.“

Z dalších „zelených“ potravin pak patří do českého jídelníčku pórek, chřest, špenát a brokolice. „V dnešní civilizaci by měl tento vizuálně „zelený mozek“ patřit do pravidelného jídelníčku, protože chrání náš organismus proti působení volných radikálů,“ připomíná Vyhnálek..

Medvědí česnek, křen a kvašené potraviny

Mojžíšová by dál doporučovala konzumovat medvědí česnek, který je (podobně jako třeba zázvor) přírodní antibiotikum. Obsahuje navíc vitamin A, C, vápník, železo, fosfor nebo draslík. A domnívá se, že do módy ještě přijde křen.

Moderní trend, fermentování potravin, znali už naši předci třeba v podobě kysaného zelí, které lze také zařadit na seznam českých superpotravin. Stačí tak sáhnout k babičce do sklepa pro sud a už nebudete muset na kimchi do korejských specialit.