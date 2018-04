České děti zbytečně moc solí

DĚTI A VYSOKÝ TLAK Jak se dětem měří tlak?

• je to těžší než u dospělých, měření je třeba pro kontrolu několikrát opakovat

• dětští lékaři by se měli zajímat o rodinnou anamnézu a sledovat děti z rizikových rodin Léčba vysokého krevního tlaku u dětí

• Pokud má dítě vysoký tlak, musí se hledat příčina, může to být onemocnění ledvin, hormonální porucha, vrozená srdeční vada, pak je třeba léčit tyto potíže.

• Přibývá však dětí, které mají vysoký tlak sám o sobě, lze to ovlivnit změnou životního stylu. Je třeba jim méně solit, ubrat nasycených tuků, podávat více zeleniny a pomoci jim snížit hmotnost.

• Je rovněž potřeba zabránit tomu, aby děti prožívaly zbytečný stres.

• Farmakologická léčba se nasazuje, když je tlak extrémně vysoký, nebo když nezabírají režimová opatření.