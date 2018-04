České děti mají moc cholesterolu

• Sledujte pravidelně, kolik vaše dítě váží. Pokud začne hodně přibývat, aniž by vyrostlo do výšky, proberte vše s lékařem. • Dbejte na to, aby jeho strava byla pestrá a obsahovala co nejvíce ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků, ryb a drůbeže. • Živočišné tuky by měly tvořit 10 procent kalorického příjmu. Cévy chrání rybí tuk a tuky obsahující omega-3 mastné kyseliny. Většinou to bývá napsáno na obalech výrobků. • Nedávejte dítěti tolik sladkosti a sladké nápoje. Dítě má sníst denně maximálně 300 miligramů cholesterolu, což odpovídá jednomu vajíčku. Pak už nemá jíst žádné živočišné tuky. • Hlídejte spotřebu soli, vyvarujte se masových výrobků, u kterých nelze odhadnout, kolik soli a tuků v nich je. Denně by mělo dítě sníst maximálně 6 miligramů soli. • Jakékoliv dietní opatření, zejména omezení tuku, je možné až tehdy, jsou-li dítěti více než dva roky.