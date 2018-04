České děti jedí nezdravě

CHRAŇTE ZDRAVÍ SVÝCH DĚTÍ - čtěte ZDE

Za mnoho let se tak může projevit třeba i to, co jedly v dětství.

Už tehdy se totiž zakládá na budoucí obezitu nebo minimálně na špatné stravovací návyky, které způsobí, že potomkům chybějí živiny potřebné třeba k budování svalů nebo kostí.

"Určitá část dětí, kterým se rodiče věnují, se stravuje určitě lépe než dřív. Je větší nabídka pestrých pokrmů. Na druhou stranu jsou děti, které se stravují často ve fastfoodech a rodina se už ani nesejde k večeři," konstatuje lékařka Zuzana Urbanová z dětské kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Druhým nešvarem je nedostatek pohybu, hodiny prosezené u televize a počítače.

Je pravda, že české děti na tom s obezitou nejsou na první pohled až tak zle: podle údajů z roku 2000 (novější nejsou) má 13 procent zdejších dětí nadváhu a z toho šest procent je jasně obézních.

"Avšak dá se předpokládat, že je u nás situace nyní horší," soudí lékařka Urbanová, která se právě na dětskou výživu zaměřuje. Pro srovnání, například v Itálii má nadváhu každé třetí dítě.

Mnoho lidí se však ohradí "ano, moje dítě sice jí chipsy, hranolky, hamburgery..., ale váží tak akorát". Jenže i tak si může zadělávat na zdravotní problémy.

"Strava pro děti má být pestrá a vyvážená, protože děti potřebují k růstu a vývoji všechny živiny. Mohou například trpět nedostatkem vitaminů, železa, v potravě může být nadbytek soli, který může u citlivých jedinců vést později k hypertenzi," upozorňuje na možná rizika Zuzana Urbanová.

Záleží přitom zejména na rodičích, protože právě oni a rodinné zvyky nejvíce ovlivňují to, jak se dítě stravuje. Dále v pořadí vlivu stojí škola a její jídelna, kamarádi, televize - reklama a módní trendy.

Z obezity vyroste málokdo

Pokud dítě potřebuje zhubnout, je lépe slovo dieta vůbec nepoužívat. Nemělo by mít pocit, že něco nesmí. Spíše jde o to, aby si k jídlu vytvořilo zdravý vztah.

Jen ať si dá, když mu to chutná. Není tlustý, je jen takový pěkný. Uvidíte, jak se v pubertě vytáhne, ještě stále říkají některé babičky, když vnoučatům přidávají další porci knedlíků se smetanovou omáčkou.

Neuvědomují si, že jim tím zadělávají na celoživotní potíže s obezitou. Věta "Neboj, z toho vyrosteš" zní sice útěšně, ale pravdivá není. "Z deseti obézních dětí si osm svá kila navíc přenáší do dospělosti," varuje Alexandra Moravcová, lékařka z kliniky dětí a dorostu pražské všeobecné nemocnice.

Právě dospívání je obdobím, kdy se láme chleba pro celý další život. "Dospívající s tělesnou hmotností, která o sto procent přesahuje váhu ideální, se téměř nikdy nestanou štíhlými," říká Zuzana Urbanová.

Obezita v raném dětství je relativně méně škodlivá. "Nebylo potvrzeno, že by děti, které měly nadváhu v jednom či dvou letech věku, byly více obézní v dospělosti. Osmdesát procent obézních kojenců má v dospělosti zcela normální hmotnost," dodává Urbanová.

A kolik váží rodiče?

Pravděpodobnost, že se bude dítě v dospělosti trápit obezitou, výrazně stoupá, jestliže jsou obézní rodiče. Nadváha rodičů zvyšuje riziko výskytu obezity v dospělosti dvakrát až třikrát, a to bez ohledu na to, kolik dítě váží v dětství.

Obezita přitom ani u dětí zdaleka není jen problém kosmetický nebo psychologický. Jde o skutečnou nemoc. U obézních dětí se objevuje vyšší krevní tlak nebo vyšší hladina inzulinu.

Často si také stěžují na bolest kloubů, protože jejich pohybový aparát je nadměrně zatížen. Pokud se dítěti nepodaří obezity zbavit, prudce stoupá pravděpodobnost, že v dospělosti bude trpět ischemickou chorobou srdeční nebo třeba cukrovkou.

Žádná zázračná metoda na léčbu dětské obezity přitom není. Dítě musí omezit příjem tuků a cukrů a co možná nejvíce se pohybovat. Jen těžko se obejde bez pomoci dospělých.

"Bez podpory rodiny nemá dítě sebemenší šanci zhubnout. Možná ty starší ano, ale do patnácti let je to vyloučené. Výhra je, když v rodině při hubnutí získá souputníka. Dospělý by měl také ohlídat, aby boj s obezitou nepřerostl směrem k mentální anorexii či bulimii," vysvětluje Alexandra Moravcová.

Nemluvte o dietě

V této souvislosti je lepší slovo dieta vůbec nepoužívat. Nejde o to, aby mělo dítě pocit, že se musí podřídit nějakým drastickým omezením, ale aby získalo k jídlu zdravý a přirozený vztah. Proto nepomůže, když je jídlo vnímáno jako odměna.

Odborníci také varují před příliš rychlým hubnutím. Může dojít k poškození zdraví, navíc váhový úbytek pak nebývá trvalý. "Je to stejné jako u dospělých. Tempo hubnutí by se mělo pohybovat kolem půl kilogramu týdně," doporučuje Moravcová.

Pro budoucnost dítěte je klíčové, aby se podařilo rozetnout bludný kruh, ve kterém se obezita spojuje s nechutí k pohybu. Čím je dítě kulatější, tím větší problémy mu pohyb působí, a tím více tloustne. Posměch spolužáků také na vztahu ke sportu nepřidá.

Zde často pomůže pobyt ve specializovaných lázních, kde je dítě ve společnosti vrstevníků se stejným problémem.

Dospělým obézním mohou lékaři alespoň částečně pomoci některými léky, které omezují vstřebávání tuku ve střevě, nebo medikamenty ovlivňujícími metabolismus. "U dětí do patnácti let takové léky vůbec nepřicházejí v úvahu. A i těm starším je předepisujeme jen zcela výjimečně," říká Moravcová.