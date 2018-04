Česká pánská móda se vrací k tradici. Muže už nezruinuje

Pánská móda z Prostějova Už ve 2. polovině 19. století byl Prostějov významným centrem evropské konfekce.





Na počátku století dvacátého tu vznikly podniky Jana Nehery a Františka Rolného.





Za první republiky obě firmy expandovaly, Rolný měl ve 30. letech pobočky i v Maroku, Egyptě či Hongkongu.





Minulý režim místní firmy znárodnil. Vznikly nejprve Oděvní závody Jiřího Wolkera, později Oděvní průmysl Prostějov.





Po revoluci se v Česku začaly postupně objevovat společnosti, které na tradici prvorepublikových salonů navázaly.



Pro někoho jsou pracovní uniformou, někdo se v nich prostě cítí dobře, jiný si je "šetří" na slavnostní příležitost. Skoro žádný moderní muž se ale bez několika dobře padnoucích obleků neobejde. Jenže kde je vzít a nekrást? Jako nejdostupnější možnost se samozřejmě nabízí řetězce: jsou relativně levné, výběr je slušný a nákup rychlý.



Jeden muž, tři obleky

Kvalita oblečení z masové produkce bohužel často kolísá; najít v běžné konfekci sako nebo kalhoty, které muži dokonale padnou, bývá asi tak snadné jako najít na Václaváku životního partnera. Ušití obleku na míru ovšem zavání nepřiměřenými, dokonce neúnosnými výdaji.



"Ano, je to investice, ale smysluplná," říká Pavel Koutný, zakladatel a jednatel prostějovské firmy Koutný, která na českém trhu funguje téměř dvacet let. "Podle mě by každý muž měl mít v šatníku aspoň tři kvalitní obleky pro různé příležitosti. A dát si je ušít na míru se jednoznačně vyplatí."



Dodává, že výhodou je detailní zpracování, ale také vysoce jakostní materiály: od stoprocentní vlny po její směs s hedvábím. Pro místní výrobce navíc obvykle pracují české krejčové, takže je výroba velmi rychlá – mezi jednotlivými zkouškami nemusí oblečení urazit tak dlouhou cestu. Krátká vzdálenost navíc šetří životní prostředí i peníze.



Konfekce na tělo

Kam pro formální pánskou módu Bandi. Původní česká konfekce. Ceny obleků začínají na 3 000 korunách a podle přání je upraví. Koutný. Specialista na pánské společenské oděvy, ale i profesní oblečení. Obléká i Hradní stráž ČR a vojáky na mírových misích. Oblek na míru pořídíte od 9 000 korun. Blažek. Pražská firma funguje od roku 1992. Prodává konfekci, ale šije a upravuje i na míru. Obleky "made-to-measure" od 13 000 korun.

Le Premier. Salon v pražské Pánské pasáži, oblíbený mezi milovníky kvalitních košil. Obleky na míru šijí z italských látek. Stojí od 15 000 korun výše.

Alternativou pro ty, kteří chtějí do obleku vložit o něco méně času i peněz, je upravovaná konfekce. Princip je jednoduchý: v obchodě si muž vybere oblek, který se mu líbí, a krejčová mu ho upraví takříkajíc na tělo. Výhodou je větší rychlost a nižší cena. Výrobci se přitom netají tím, že aspirují na stejnou úroveň, jakou nabízejí salony, které na míru šijí.



Mezi takové firmy patří česká značka Pánské obleky Bandi. "Každý z našich obchodů má vlastní krejčovou. Pokud se konfekční oblek – samozřejmě vyrobený z kvalitního materiálu – správně upraví, nepoznáte rozdíl mezi ním a oblekem šitým," myslí si majitel firmy Andrej Bandi Vámoš.

V obecném měřítku rozdíl mezi českou a zahraniční konfekcí nenachází: "V každém oboru a v každé zemi se najdou dobří i horší řemeslníci." Důvody, proč kupovat českou módu, ale vidí jasně. "Podpoříte tak místní trh, což je jenom dobře," říká.

"Kromě toho česká konfekce je přizpůsobená stavbě těla místního muže," vysvětluje Andrej Bandi Vámoš. "Čech sice může obdivovat třeba štíhlé pánské obleky, jaké se šijí v Itálii – ale nemůže se divit, že se do podobného střihu nevejde."

Pro ty, kteří obleky nemusejí Hitem je také u nás šité oblečení pro volný čas. Styloví Češi si oblíbili modely od značek Sistersconspiracy nebo Muset, úspěch má i designérka Mirka Horká. Na nákupy vezměte partnera do výběrových butiků The Room by Basmatee nebo Czech Labels & Friends.



