Na zimu šortky, holé břicho a pánské kabáty. Módní trendy po česku

Načasování přehlídek podzimních a zimních kolekcí je v Česku opravdu nešťastné. Sledovat na konci září modely, které již několik týdnů prodávají obchody, postrádá smysl. A netýká se to pouze tuzemských návrhářů, i luxusní butiky v Pařížské a okolí s velkou pompou ukazují oděvy, které vidíte ve výlohách či rovnou na návštěvnících přehlídek. Nemluvě o tom, že zahraniční kolekce byly představeny již v březnu na týdnech módy v Paříži, Milánu a New Yorku.

Efekt překvapení místní scéně chybí a ve výsledku spíše nudí, což je velká škoda. Řada českých návrhářů a návrhářek vytváří kvalitní kolekce - nositelné a přitom zajímavé.

Petra Balvínová: Éterická zimní víla

Petra Balvínová ukázala svou podzimní kolekcí, z části navrhovanou v Paříži, po čem české ženy kupující českou módu touží. Žádné experimenty, výrazné odchylky od předchozích sezon, přehnaná extravagance, ale ženské oděvy, které se dají snadno vzájemně kombinovat.

Kolekce Lévitation je stejně jako loňská podzimní postavena na černé krajce, plisovaných partiích a základní barevné paletě. Je však éteričtější a odhalenější, než by se od podzimní linie dalo čekat. V Česku bývá podzim velmi krátký, zato zimy dlouhé a velmi chladné, což návrhářce vrásky nedělá a raději než dlouhé nohavice a mohutné svetry nabízí šortky a halenky z lehkého hedvábí a bavlny.

Tradiční zimní materiály jako vlny a pleteniny používá Balvínová po svém. Nechybí béžové svetry s nordickými vzory a jednoduché kabáty v bílé či černé. Nápadné odstíny najdete pouze na jejich podšívkách, zbytek oblečení zůstává v jemné barevnosti s dominantní starorůžovou a béžovou.

Martin Havel: Stylové srdce

Nové jméno na české scéně stojí za pozornost. Martin Havel představil nositelnou kolekci se silným komerčním potenciálem. Klasické střihy v neutrálních, v Čechách velmi oblíbených odstínech černé, šedé, uhlové a béžové, jsou přesně tím, co si tuzemská klientela žádá. Mladý návrhář toto pochopil hned na počátku, čímž si otevřel dveře do další sezony a zejména pak do šatníků dam.

Havel dobře pracuje s hedvábím i vlnou a nezapomíná na praktickou stránku oděvu. Se zdobnými detaily a šperky pracuje střídmě, vkusně a přitom zajímavě.

Inspirace pánským šatníkem je v jeho kolekci Overground více než jasná. Čistota a preciznost základních střihů se potkává s kvalitními materiály a společně vytvářejí na oko příjemný celek. Motivy srdce, které se objevují na kabátech, šatech i špercích, odkazují na podpis Václava Havla.

Jiří Kalfar: Variabilní střídmost

Mladý návrhář, který si v loňském roce otevřel vlastní butik v Dušní ulici, ukázal svou podzimní kolekcí, že o své práci a požadavcích zákazníků přemýšlí. Jiří Kalfar představil podzimní kolekci pro ženy i muže. Čisté linie šik modelů nepostrádají kreativitu a typický Kalfarův rukopis, kterým se raketovou rychlostí uvedl na tuzemské scéně.

Vše se dá nosit, kombinovat mezi sebou i s kousky jiných návrhářů a značek. Obě linie jsou maximálně variabilní. Střídmost siluet kontrastuje s množstvím použitých materiálů a jejich povrchovou úpravou. Používá lesklou kůži, satén i matnou vlnu a bavlnu. Černé a bílé sekunduje několik odstínů zelené, které jednoduché střihy zdůrazňují. A přestože jde o ne zcela populární barvu, v Kalfarově podání o ní začnete přemýšlet.

Dámské oblečení vychází hodně z toho pánského a i oděvy pro muže se místy prolínají s těmi dámskými, ovšem již méně okázale. Český muž je přece jen konzervativní a jisté střihy a zdobení nosit nebude, jak Kalfar správně pochopil.

CHATTY: Holka nebo kluk

Návrhářské duo Radka Sirková a Anna Tušková tvořící pod značkou Chatty pro podzim hrají na androgenní notu, ostatně jako valná většina českých tvůrců. Na rozdíl od ostatních se však úzkostlivě nedrží základní barevné palety (černá, šedá, béžová), ale zapojují do módní hry odstíny petrolejové, ostře růžové a nadčasový pepito vzor. Tlumené tóny oživují zimní šatník příjemným způsobem.

Podzimní prezentace připomíná celkovým stylingem velmi úspěšnou kolekci francouzského módního domu Louis Vuitton z roku 2011, kdy Marc Jacobs poslal své modelky v liftboy čepicích a oblečení vycházející z pánského šatníků. Duo Chatty se unisexového tématu chopilo po svém. Nekopíruje úspěšnou kolekci, ale pohrává si s jednotlivými střihy i materiály po svém.

Výsledek působí příjemně svěže, nazdobenost a frivolnost uskupují střídmé strohosti. Na konečném výsledku se hodně podepisuje hra matu a lesku. Ani zde nechybí zkrácené topy odhalující bříško, které si tuzemští návrháři ve velkém pro tuto sezonu oblíbili.