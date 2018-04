Česká móda dostane za mořem další šanci

Poslední listopadový den vyvrcholí velkou módní přehlídkou za účasti letošní Miss World Taťány Kuchařové, českých topmodelek a významných českých a amerických osobností.

V obrovských módních studiích známých jako Milk Gallery na Manhattanu se uskuteční první skupinová prezentace českých módních návrhářů ve Spojených státech. "Chceme New Yorku představit

současnou českou módu a český životní styl," řekla ČTK výkonná ředitelka newyorského Českého centra Monika Koblerová.

Přehlídku Czech BeneFashion, která se má každoročně opakovat, pořádá České centrum jako benefiční akci s charitativním posláním. Výtěžek bude

prostřednictvím nadace Slunečnice české modelky a Miss 1999 Heleny Houdové určen na pomoc postiženým dětem v Česku i jinde ve světě, uvedla Koblerová.

Kurátorkou přehlídky pro zhruba 300 diváků je návrhářka Liběna Rochová, která ke spolupráci přizvala Hanu Zárubovou, Moniku Drápalovou a Denisu

Novou. Jejich práce předvedou české modelky působící v New Yorku.

O vlasový design se postará Petra Měchurová, vítězka mezinárodních soutěží se zkušeností z vlastní prezentace v New Yorku. Módní show doprovodí snímky Jiřího Turka.

Jako hosty pořadatelé pozvali nejen přední české topmodelky pracující v New Yorku Petru Němcovou a Karolinu Kurkovou, ale například i exprezidenta

Václava Havla a jeho manželku Dagmar, kteří jsou nyní v New Yorku. Jednají také o účasti amerických osobností ze showbyznysu a z veřejného života.

"Jde o společenský večer. Snažíme se, aby přišly i newyorské celebrity. Proto BeneFashion pořádáme na místě, kde se tradičně konají módní show

prestižních značek a lidé tam jsou zvyklí chodit," vysvětlila Koblerová.

Předehra v podobě zahájení výstavy Turkových fotografií se konala v Leica Gallery na Broadwayi známé především jako centrum reportážní fotografické

tvorby. Autor, který se po čtyřech letech života v New Yorku letos vrátil do Prahy, vybral stovku uměleckých prací, kde spojuje módu a ženskou krásu se svérázným půvabem New Yorku. Na snímcích, které jsou spíš obrazy než reportážními momentkami, čerpá z každodenního života města a představuje

své pohledy na ulice, metro, čekárny a především na lidi.

Výstava bude otevřená do začátku ledna.