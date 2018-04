Push-upky nenosíme, jsou nepřirozené, tvrdí missky Švantnerová a Mališová

„Nejsem krajkový typ,“ říká úřadující Česká Miss Nikol Švantnerová. Takové prádlo je podle ní sice krásné, ale taky nepraktické, raději volí hladké materiály a sportovní střihy. Jednoduchost preferuje i držitelka titulu Česká Miss Earth Karolína Mališová: „Mám nejradši to v tělové, bílé a černé barvě.“

Obě si prý potrpí na tanga, zato push-up podprsenky nemusí. „Připadají mi hrozně nepřirozené,“ myslí si Švantnerová. „Navíc mohou být zrádné: holka přijde s vytvarovanými prsy, a když si ji sundá, najednou je nemá.“ Ani její mladší kolegyně push-upky nenosí. „Nejenže nejsou přirozené, ale ani mi nedělají dobře,“ vysvětluje.

Podvazky a punčochy se sice vracejí do módy, ale ani v nich se prý dívky necítí nejlépe. „Podvazky jsou sexy a pro chlapy jistě úžasné,“ podotýká s úsměvem Nikol Švantnerová, „ale já si je nemám kam vzít. A že bych v nich lítala doma, to taky ne. Není to nic pro mě.“