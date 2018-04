Krása není jedinou podmínkou miss. Královnu z vás udělá až mozek

Krása pomáhá otevírat ty správné dveře, udržet se na druhé straně je už ale věc jiná. Zůstat na vrcholu a rozvíjet raketově nastartovanou kariéru vyžaduje ambice, pevnou vůli, inteligenci, vytrvalost a mít vše pod kontrolou. Příkladnou cestičku budoucím královnám vyšlapává sama ředitelka České Miss.

Jen jedna královna

Když si v roce 1991 v ostravském Divadle Antonína Dvořáka přebírala devatenáctiletá brunetka korunku pro nejkrásnější dívku tehdejšího Československa, nikdo netušil, že se zrodila skutečná osobnost a velká hráčka na poli s krásou, a to nejen tou ženskou.

Po svém vítězství začala Michaela Maláčová studovat televizní a filmovou produkci na FAMU a právě svět filmu se stal jejím odrazovým můstkem. Maláčová se z organizačního týmu filmového festivalu v Karlových Varech dostala na post PR manažerky velké společnosti, odkud byl jen krůček do světa velké politiky.

Tři roky působila jako tisková mluvčí a ředitelka tiskového oddělení ODS, poté následovalo založení vlastní PR agentury. Jak jinak a lépe zúročit získané zkušenosti a kontakty než ve vlastním podniku.

Když počátkem roku 2005 uspořádala Maláčová první velké finále soutěže Česká Miss, která konkurovala zavedené Miss ČR, mnozí si klepali na čelo. Kolik nejkrásnějších dívek naše země potřebuje? Ambiciózní projekt se silným obchodním zázemím s dravou organizátorkou v čele ale postupně válcoval konkurenci vedenou Milošem Zapletalem.

Risk se vyplatil

Počáteční troufalost se časem ukázala jako výborný obchodní tah. Po pěti letech konkurenčních bojů sloučila Maláčová oba projekty v jeden. Od roku 2010 máme vždy jen jednu oficiální Miss a jednu ředitelku.

Řeknete si: No jo, ona má peníze, za manžela jednoho z nejbohatších Čechů, to se jí to podniká. Silné soukromé zázemí jistě Michaele pomohlo, nemusela a nemusí řešit problémy, se kterými se potýká většina naší populace. To však k prosazení se ve světě velkých peněz nestačí.

Vedle České Miss, která je nejvíce mediálně sledovanou aktivitou, se Maláčová prosazuje úspěšně i ve světě velkých financí. Její společnost Luxury Brand Management od ledna tohoto roku doslova ovládla nejluxusnější ulici České republiky - Pařížskou.

Obchodnice s luxusem

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil Maláčové koupi majoritního podílu firmy Prospekta Móda, která je oficiálním distributorem celé řady světoznámých módních značek a provozuje mj. butiky Versace, Salvatore Ferragamo, Diesel, Bottega Veneta či Dolce&Gabbana. Do obchodního impéria Maláčové doposud patřily obchody s drahými hodinkami, šperky Boucheron, telefony Vertu a butik se spodním prádlem La Perla.

Ptáte-li se, proč investovala v době hospodářské krize do luxusních butiků, pak vězte, že právě obchod s luxusním zboží si vede, na rozdíl od ostatních, více než dobře. Zatímco se ostatní obchodníci potýkají s úbytkem zákazníků, tržby luxusních butiků každým rokem stoupají i o desítky procent. Jen kolem pražské Pařížské ulice se točí miliardy. A to Maláčová moc dobře ví a umí toho náležitě využít.

Ve světě tak vysokých financí si již s mediálně známým jménem nevystačíte. Obchodníky nezajímá, zda máte doma korunku královny krásy či plníte stránky lifestylových časopisů. Ve hře jsou nemalé peníze, zde jde krása, emoce a ve výsledku i společenské postavení stranou. Pouze obchodní schopnosti se počítají. A ty Maláčové nechybí.

15 minut slávy a dost

Jen málokteré miss se stejně jako Michaele Maláčové povedlo zúročit korunku a s ní spojenou slávu. Najdou se však i světlé výjimky. Z hlediska modelingu pomohla soutěž k mezinárodní kariéře Heleně Houdové, vicemiss Aleně Šeredové a v neposlední řadě Taťáně Kuchařové, která v roce 2006 získala také vytouženou korunku Miss World.

Stačí si s Taťánou za chvilku popovídat a pochopíte, proč vyhrála v konkurenci nejkrásnější dívek z celého světa právě ona. Stejný pocit budete mít i po setkání s nejslavnější českou modelkou Evou Herzigovou. Tyto úspěšné dámy spojuje více než hezká tvář a dokonalá postava. Moc dobře vědí, co dělají, kam směřují a mají svou kariéru perfektně pod kontrolou.

Umět se prodat

Módní prostředí je nelítostné, až kruté. Neodpouštějí se první vrásky a jediný centimetr v pase navíc. Chcete-li se prosadit, musíte kromě ladných boků zapojit i mozek a mít obchodní talent. Vytvořit si ze sebe obchodní značku je taktika více než chytrá. Stačí se podívat do zahraničí.

Slavné modelky z 80. a 90. let stále úspěšně pracují, vydělávají miliony a snadno strčí do kapsy zástupy mladších. Cindy Crawfordová, Claudia Schifferová, Naomi Campbellová, Eva Herzigová či Kate Mossová stále pózují pro nejprestižnější magazíny, podepisují exkluzivní smlouvy a inkasují astronomické částky, přestože jim je o dvacet let více než současné generaci modelek.

Ne každá modelka či misska má ovšem ambice stát se významnou osobností a je to v pořádku. Tento byznys není pro každého a udržet se v tak silném konkurenčním prostředí vyžaduje nejednu oběť. Snášíte kritiku ze všech stran, každý váš krok je pečlivě sledován a zkoumán, ztratíte do jisté míry soukromí a přesto to mnohým stojí minimálně za pokus.

Krása pomáhá i zrazuje

Vítězství v soutěži může být skvělý odrazový můstek, nikoliv cíl, jak jej chápe spousta mladých dívek a žen. Výborně to demonstrují samotné missky. Zatímco valná většina vítězek a finalistek to dotáhla maximálně na česká přehlídková mola a stránky společenských a bulvárních časopisů, najdou se i takové, které se šance dokázaly chopit za správný konec.

O každé nové Miss se pokaždé vášnivě diskutuje. Jedni jí fandí, druzí se domnívají, že si titul nezasloužila. Není tomu jinak ani letos, kdy na trůn usedla dvaadvacetiletá Gabriela Kratochvílová.

Zatímco během vyhlašování zněl sálem Hudebního divadla Karlín nadšený aplaus i nesouhlasné: Cože?, triumfální úsměv na tváři ředitelky soutěže Michaely Maláčové byl více než výmluvný. Její postoj, gesta i nákladná zlatá róba nenechaly nikoho na pochybách, kdo je skutečnou královnou večera.

Jak dopadne nová Česká Miss Gabriela Kratochvílová? To ukáže čas, zda-li svou korunku dokáže zúročit. Našlápnuto má dobře.