Češi žijí déle, protože jedí zdravěji

To, že se vyplatí jíst zdravěji, je jasně vidět právě na případu Česka. Jakmile začali lidé více přemýšlet o tom, co mají na talíři, prodloužil se průměrný věk dožití o několik let. Kdo zdravé jídlo doplní ještě pohybem, vydělá na tom dvojnásob.