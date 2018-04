Češi vyvinuli tabletku na kocovinu

Ten s dalšími experty navrhl složení přípravku, které je směsí čtyř rostlin.

Ty mají urychlovat vylučování alkoholových jedů z těla. O kolik přesně, však zatím není doloženo. Stejně tak nemohou řidiči od tabletky očekávat rychlejší návrat za volant. "To v žádném případě," varoval člen Jahodářova týmu Milan Kaláb.

Tabletka obsahuje látky z vinné révy, smutně, datlovníku a čekanky. Ty podle vědců urychlují aktivitu jaterních enzymů, jež se podílejí na odbourávání alkoholu, a navíc chrání játra před jeho negativními účinky.

"Na rozdíl od jiných preparátů, které jen tlumí projevy, jako je bolest hlavy, nevolnost či únava, jim tenhle předchází," tvrdí další z členů Jahodářova týmu Jan Kulich. Přípravek bude k mání v lékárnách, výrobce doporučuje jednu tabletku půl hodiny před flámem a druhou pak v jeho průběhu.

Vědci současně varují: rozhodně to nefunguje tak, že když si dá člověk tabletu, může pak dřív za volant. "I kdyby to takový efekt mělo, tak vám to neřeknu," řekl Kulich. Mnozí by pak totiž mohli účinek alkoholu zlehčovat.

"Organismus každého člověka navíc reaguje zcela individuálně. Tohle je prostě jen pilulka pro pohodová rána," dodal. A doplnil ještě zprávu pro lidi, kteří by kvůli tabletce neradi přišli o "příjemné opojení": to prý zůstává.

Jenže - není taková pilulka, jež dělá pití příjemnějším, klackem pod nohy expertům, kteří bojují proti vysoké konzumaci alkoholu v Česku? "Jako lékař samozřejmě nebudu lidem přát, aby měli co nejtěžší kocovinu," říká shovívavě Karel Nešpor, odborník na alkoholové závislosti.

"A přírodní produkt je lepší než vyprošťovací preparáty, jež mohou poškodit žaludek," řekl. K účinku tabletky je nicméně zatím skeptický. "Neznám žádné věrohodné důkazy, že by nějaký preparát rychleji odbourával alkohol. Kdyby to tak bylo v tomto případě, byl by to fenomenální objev, který by si profesor Jahodář jistě nechal patentovat v USA a vydělal velké peníze," dodal.

To se zatím neděje. Přípravek ani není zaregistrován jako lék, ale pouze jako potravinový doplněk. Klinické testy, jež mají účinek statisticky prokázat, teprve začínají.