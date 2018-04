Češi už patří k nejtlustším v Evropě

Mirek Šmíd má problém. Váží 150 kilogramů. Jak velký problém to je, to si uvědomil až nedávno: marně hledal nemocnici, kde by jej operovali. Žádná z nich nemá operační stůl, který by jej unesl.

"S tak velkou nadváhou je to problém. Výkon má pak řadu možných komplikací," přiznal šéf kardiochirurgů Nemocnice Na Homolce Petr Niederle. Mimo jiné i proto, že operační stoly mají nosnost "jen" do 130 kilogramů.

Handicap Mirka Šmída není k smíchu. Nadváhou trpí každý druhý Čech a obezitou, kvůli níž musel sedmapadesátiletý muž odkládat operaci, pětina obyvatel. Češi se v posledních deseti letech "vypracovali" v tloušťce až na třetí místo v Evropě a na druhé v Evropské unii.

Zdravotnictví, společenský a ekonomický problém

Internista a obezitolog Petr Sucharda tvrdí, že tloustnutí lidí dosáhlo v Česku už obrovských rozměrů, jakkoliv to prý byl v posledních třiceti letech vždy problém. A vyplývá to i z nedávného obezitologického kongresu v Praze.

Na choroby z nadváhy v posledních třech letech umírá podle Suchardy dokonce více lidí než na onemocnění z kouření. "Množství obézních lidí se v posledních deseti až dvaceti letech zdvojnásobilo - proto se hovoří o pandemii, horší formě epidemie," vysvětluje primář.

Tloušťka Čechů se tak podle Jana Kopeckého z Fyziologického ústavu Akademie věd stala palčivým zdravotnickým, ekonomických i sociálním problémem. "A zatím téměř neřešitelným," říká.

Základní pravidla léčby obezity - čtěte ZDE

Náklady na léčbu obézních lidí i vyplácení nemocenských dávek dosahují astronomických rozměrů. V Evropě to sice ještě nikdo přesně nespočítal, ale práci si s tím dali Američané. Ročně "za tloušťku" zaplatí kolem 120 miliard dolarů. "V USA však nadváha lidí přerostla opravdu v extrémní problém," upřesňuje Sucharda.

A jak jsou na tom Češi? "Mnohem hůř, než si připouštíme. Jde o problém prvního řádu," varuje primář. S tloušťkou Čechů totiž úzce souvisí nákladná léčba cukrovky, ischemické choroby srdce, selhání ledvin či vysokého tlaku - tedy nemocí, na něž se často umírá a které pouštějí žilou i státní pokladně.

Obezita se vymkla kontrole

Varování Jana Kopeckého z Akademie věd je ještě tvrdší: "Obezita se vymkla kontrole lidí. Zatím nevíme, co proti ní dělat." Tak špatně na tom ale vědci zase nejsou. Vědí, proč lidé tloustnou a co by měli dělat, aby se nadváhy zbavili. Potíž je však v tom, že "pacienti" jejich doporučení ignorují.

"Poslechnou, ale to už jim musí být hodně zle," říká Zora Randýsková, u níž se stopadesátikilový Mirek Šmíd léčí. Někteří lidé jsou podle lékařky natolik obézní, že se při vyšetření nevejdou ani do "tunelu" počítačového tomografu a nelze je před operací ani zvážit.

Šéf pražské záchranné služby dává jiný příklad: "Jeden z pacientů musel jít dokonce pod veterinární rentgen v Kladrubech, protože se pod ten lidský nevešel." A co na to Mirek Šmíd? "Tloušťku má moje rodina v genech. Ale snažím se a pár kilo jsem už zhubl."

Jan Kopecký z Akademie věd namítá, že pokud by Šmíd dodržoval životosprávu a omezil kalorická jídla, byl by silný, ale ne obézní. "Člověk není připraven na dnešní nadbytek jídla a neví si s ním rady," tvrdí Kopecký.

A dodává, že lidský organismus je od přírody naprogramován k životu v nedostatku. Proto má silné sklony k vytváření zásob pro časy hladovění. Jenomže ty už nepřicházejí, a tak se bez pohybu tloustne.