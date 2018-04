Češi stále neumějí jíst zdravě, zkouší hlavně krátkodobé diety

Doporučený příjem potravin * snižujte příjem živočišných tuků (omezujte uzeniny, tučné sýry, tučná masa, lahůdkářské výrobky a jiné) a v celkovém příjmu tuku zvyšujte spíše podíl rostlinných olejů (zvláště olivového a řepkového) * zvyšujte spotřebu zeleniny a ovoce včetně ořechů. Denní příjem by měl být alespoň 400 g, přičemž poměr zeleniny a ovoce by měl být přibližně 2:1 * zvyšujte spotřebu luštěnin jako bohatého zdroje kvalitních rostlinných bílkovin s nízkým obsahem tuku, nízkým glykemickým indexem a vysokým obsahem ochranných látek * zvyšujte spotřebu výrobků z obilovin s vyšším podílem složek celého zrna z důvodů snížení příjmu energie a zvýšení příjmu ochranných látek * konzumujte více ryb a rybích výrobků * omezujte příjem sladkostí, sladké nápoje nahrazujte nesladkými, včetně vody * dostatečně dbejte na svůj pitný režim (více pozornosti věnujte příjmu tekutin zejména u dětí a starších osob). Dospělý člověk by měl denně konzumovat 1,5 až 2 litry vhodných druhů nápojů * alkoholické nápoje konzumujte umírněně, vyvarujte se jejich každodenního příjmu. Alkohol by u mužů neměl překračovat 30 g (přibližně 300 ml vína nebo 0,8 l piva nebo 70 ml lihoviny), u žen 20 g (přibližně 200 ml vína nebo 0,5 l piva nebo 50 ml lihoviny) na den * nezapomínejte na významný zdroj vápníku – mléko a mléčné výrobky. Snižujte příjem jejich tučných složek, zvyšujte příjem zakysaných výrobků