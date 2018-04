Češi se špatně dostávají k lékům

Právě to jsou jedny z hlavních důvodů, proč se české zdravotnictví umístilo v žebříčku hodnotícím pětadvacet evropských zemí až na třetím místě od konce.

Jak jsou na tom zdravotnické systémy v jednotlivých státech, hodnotila společnost Health Consumer Powerhouse. MF DNES ověřila, že výtky týkající se nedostupnosti některých léků jsou oprávněné.

Poté, co vyšla nová léková vyhláška, se někteří výrobci rozhodli, že své moderní léky na český trh neuvedou. Nevyplatí se jim to, protože lékaři je vzhledem k množství omezení buď nemohou předepsat, nebo pacientům hrozí vysoké doplatky, a tím je pro ně lék nedostupný.

Příkladem je certican. Lék pomáhá pacientům po transplantaci, aby jejich tělo přijalo cizí orgán. V Česku dostupný nebude.

Jiné léky smějí lékaři předepsat, až když je pacient v posledním stadiu nemoci. "A to už jim život nezachrání, jen prodlouží," popisuje onkolog Luboš Petruželka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pacienti se však mohou o drahý lék soudit se státem. Že je to možné, ukazuje případ z Anglie, kde pacientka vyhrála a pojišťovna musela platit. "Naše ústava zaručuje právo na léčbu podle nejmodernějších poznatků. Kdyby se někdo, kdo se nedostal k léku, rozhodl stát žalovat, myslím, že má šanci na úspěch," míní právník Jakub Uher.

Čtyřiapadesátileté Anně Marii Rogersové z Anglie lékaři před rokem a půl řekli, že má počáteční stadium rakoviny prsu. Shodou okolností v té době končilo testování nového léku na rakovinu prsu s názvem Herceptin. A výsledky byly skvělé.

Jenže zdravotní pojišťovna ženě oznámila, že její léčbu, která by přišla na dvacet tisíc liber ročně, nemůže zaplatit. Pacientka si to však nenechala líbit. Soudila se a vyhrála: pojišťovna její léčbu zaplatila, a žena dokonce dostala slibný lék dřív, než byl oficiálně uveden na trh.

"Já nemám čas čekat," zdůvodňovala své rozhodnutí soudit se Anna Marie Rogersová. Žije dodnes, ač jí původně lékaři předpodvídali jen několik měsíců života.

Šetříme... Drahá léčba je jen pro někoho

Řada lidí v Česku je v podobné situaci jako žena z Anglie: teoreticky u nás každému ústava zaručuje přístup k nejmodernější léčbě a naši lékaři také často dovedou zázraky. Je však pravda, že se k nákladným lékům a drahé léčbě lidé často nedostanou.

Způsobuje to mimo jiné rostoucí počet omezení, kdo a za jakých okolností drahý lék smí dostat. Za léky totiž zdravotní pojišťovny vydávají stále více peněz a ministr zdravotnictví loni rozhodl, že na lécích musí Česko ušetřit.

Už teď jsou proto u nás léky, ke kterým se čeští pacienti nedostanou: firma Novartis nebude usilovat o to, aby na trh uvedla moderní lék pro lidi, kteří mají transplantovanou ledvinu. Léková bsp;třicet procent méně, než je jeho běžná úhrada jinde v Evropě.

"Pro pacienty by to znamenalo doplácet několik tisíc měsíčně. A na to má málokdo, takže jsme se zatím rozhodli lék na český trh neuvést," řekla zástupkyně firmy Alena Blechová.

Firma Roche zase v Česku nezaregistrovala svůj nový lék na osteoporózu. Vakcínu Prevenar od firmy Whyet, která chrání malé děti proti infekcím způsobujícím například opakované záněty středního ucha, u nás pojišťovny hradí jen necelým dvěma procentům dětí.

A nejnověji se k léku na chronickou myeolidní leukemii čeští pacienti jako jediní v Evropě dostanou později než jinde. "Nová léková vyhláška totiž zpřísnila indikace a lék je zařazen mezi ty, které pacient dostane až v takzvané druhé linii onemocnění," říká ředitelka Mezinárodní asociace farmaceutických firem Jana Mikotová.

Tedy ve chvíli, kdy všechny ostatní léky a léčebné postupy selžou. To však už může být pro řadu pacientů pozdě. Podobné je to i s lékem, kvůli němuž se Anna Marie Rogersová v Anglii soudila.

"U nás ho dostanou jen ženy, které jsou ve čtvrtém, tedy posledním stadiu onemocnění. Těm už však lék život nezachrání. Může jim ho jen prodloužit o pár měsíců. Pak je ale velkou etickou otázkou, nakolik to má smysl," říká onkolog ze Všeobecné fakultní nemocnice Luboš Petruželka.

Právník: Čeká se na prvního odvážlivce

Podle právníka Jakuba Uhra, který se zdravotnickou problematikou zabývá, má pacient, který se bude v Česku kvůli nedostupnosti léku soudit, velkou šanci na úspěch.

Lék na rakovinu prsu, který má stoprocentní účinnost v případě žen, které jsou v první fázi rakoviny prsu a mají určitý gen, na který lék reaguje, čili je jistota, že je vyléčí, u nás dostanou jen ty ženy, které jsou ve čtvrté fázi rakoviny. Avšak ty už nezachrání nic, lék jim jen prodlouží život.

"V Česku by lék mohl pomoci zhruba deseti procentům žen. Dostává ho však jen část z nich," řekl onkolog Luboš Petruželka ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.