Češi ročně vyhodí léky za čtyři miliardy

SPECIÁL:

Bouře ve zdravotní pojišťovně

Celkově dodají farmaceutické firmy na český trh medikamenty za 55 miliard, zdravotní pojišťovny uhradí zhruba 40 miliard, za 15 miliard si lidé léky nakoupí nebo je platí formou spoluúčasti.

"Doplácíme miliardy, protože lékaři předepisují léky duplicitně a iracionálně," řekl mluvčí VZP Jiří Suttner. Podle něj je problém také v tom, že když český pacient odchází od lékaře bez receptu, tak nemá pocit, že je léčen.

Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba říká, že lidé by měli nepoužité a prošlé léky odevzdat v lékárně.

"Chtěl bych apelovat na lidi, aby služeb lékáren využívali, pořád podstatná část starých léků končí v popelnicích nebo jsou splachovány do záchodů," řekl. Vyhazování léků do popelnic je nebezpečné, staly se už případy, kdy barevné tabletky našly děti a snědly je.

Do sběrných nádob v lékárnách patří podle Chudoby i léky po zemřelém, i když balení jsou platná a nenačatá. Nelze totiž zaručit, že lék byl správně uchováván. Nedá se ani vyloučit, že někdo chtěl záměnou léku jiného pacienta poškodit.



"Nabízeli jsme tyto léky veterinářům a útulkům pro opuštěná zvířata, ale odstoupili jsme od toho, protože jsme nemohli zaručit, že léky byly dobře uchovávány," dodal Chudoba.

Lékárny musí likvidaci odpadů zaplatit samy

Zdravotníci musejí zajistit likvidaci zdravotně závadného odpadu z činnosti svých zařízení. K tomu mají smlouvy se specializovanými firmami, náklady se pohybují v desetinách procent jejich obratu. Zdravotní pojišťovny likvidaci materiálu nehradí.

Viceprezidentka České lékárnické komory Leona Štěpková dá za likvidaci odpadu ve své lékárně ročně deset tisíc korun. Nejčastěji vyhazuje suroviny pro výrobu mastí, které se dodávají ve velkých baleních s krátkou trvanlivostí. Do odpadu dává i léky, které nakoupila a v době trvanlivosti je žádný pacient nepotřeboval. Likvidaci tohoto odpadu platí sama.

Co přinesou pacienti, odváží specializovaná firma, která do lékárny dodá také sběrné nádoby, za to lékárny nic neplatí. Štěpková upozornila, že do kontejnerů v lékárnách nepatří obvazy či vata, ty lze dát do komunálního odpadu.

Pokud dají lidé do lékárny rozbitý teploměr, rtuť by měli uzavřít do skleněné nádoby. Lékárník totiž obsah kontejneru nekontroluje, jedovatá rtuť se odpařuje a ohrožuje zdraví lidí v lékárně.

S výdaji na likvidaci biologického odpadu musejí počítat také zubaři. Ročně je stojí zhruba 2500 korun při průměrném obratu ordinace 1,5 milionu. Odpad odvážejí firmy v intervalu dvou až čtyř týdnů.

Podle nové vyhlášky by měl být zlikvidován v létě do dvou a v zimě do tří dnů. "Pokud by se to mělo dodržovat, náklady by stouply desetinásobně," řekl viceprezident České stomatologické komory Pavel Chrz.

Zubaři musejí mít odlučovač na vodu znečištěnou amalgamem z plomb. Zařízení je vyjde na dvacet až sto tisíc korun, záleží na typu přístroje a typu a počtu křesel, vysvětlil prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek.