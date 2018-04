Jsou Češi s hygienou na štíru? A jak často se myjí cizinci? Zeptali jsme se

Pokožka má podle lékařů přirozenou samočistící funkci. Pravidelné odlučování horní rohové vrstvy pomáhá odstranění nečistot a chemikálií. „Díky kyselému ochrannému kožnímu plášti s pH kolem 5.0 lépe odolává mikrobům a tukový film ji chrání před slabými kyselinami a zásadami - což neplatí pro kožní záhyby, kde se hromadí pot se zásaditým pH,“ vysvětluje Soňa Vítečková, dermatoložka z pražské Polikliniky Budějovická.

Ideální frekvence pravidelného omývání pokožky podle lékařky přirozeně kolísá v průběhu života v závislosti na věku jedince, jeho konstituci, profesním uplatnění, fyzickém zatížení, dále také na stavu výživy, vlivech nervových a hormonálních, vlivu léčiv, onemocnění kůže atd.

„Pokožka novorozence do čtyř týdnů věku nemá dosud vytvořen dostatečný ochranný kyselý kožní plášť. Není tudíž chráněna před mikrobiálními infekcemi a má vyšší propustnost pro vodu a chemikálie. Novorozenec má nejvyšší množství potních žláz, které jsou plně funkční až po druhém roce věku,“ objasňuje Soňa Vítečková a dodává, že v pubertě opět produkce mazu stoupá, zatímco ve stáří se může složení ochranného emulzního filmu měnit kvůli naopak snížené produkce mazu a potu. „Pokožka má pak opět sníženou odolnost proti infekcím a vyšší náchylnost k výskytu kontaktní alergie, např. na kosmetické přípravky.“

K mytí doporučuje dermatoložka spíše neutrální mýdla, která kůži nepoškodí, nepodráždí a výrazně nevysuší. „Vhodnější než pravidelné koupání ve vaně je sprchování. Po umytí kůži pomůžete, když ji namažete zvláčňujícím krémem,“ doporučuje Vítečková.

Méně než jednou denně je málo, tvrdí cizinci

Jedna věc je ochrana našeho zdraví a druhá zápach. A právě co se jeho týče, nemají Češi u cizinců právě tu nejlepší pověst. Zvlášť v létě po „zážitku“ z cestování pražskou hromadnou dopravou. Jaké však mají hygienické návyky jiné národy? Zeptali jsme se několika cizinců z různých koutů světa.

1. Jak často je ve vaší zemi normální se mýt?

2. Myslíte si, že váš národ dbá na osobní hygienu víc než ostatní národy či je to naopak?

3. Jaká frekvence sprchování je podle vás nedostatečná?

1. Záleží na ročním období, v létě třikrát denně, protože je horko a vysoká vlhkost. Když se jde ven, tak vletí pod sprchu a pak znova, když přijdou domů.

2. Ano, jsme čistotnější. Všichni se o sebe starají, rádi se cítíme čistě a svěže. Je to kvůli ostatním. Čistotou ukazuje respekt vůči druhým.

3. Pětkrát denně by bylo už moc. Ale pokud je někdo cítit, je u nás prakticky společensky odepsaný. Hygiena je součást vychování. Neděláme to jen pro sebe, ale i kvůli svému okolí. Minimálně dvě sprchy denně, deodorant, ústní voda a používání bidetu je pro nás naprostou samozřejmostí.

Domenico (45), Itálie

1. V Turecku se myjeme většinou asi jednou denně, nebo obden, ale - hlavně ve velkých městech - se snažíme šetřit vodou. Na vesnicích záleží na tom, jak to má rodina s tekoucí vodou a jak vlastně vypadá jejich dům. Chudší lidé se musí obejít s méně častými vanami nebo sprchami než třeba já a moji kamarádi.

2. V Turecku je velká tradice v hamámů - veřejných lázní, kde se nahřejete v příjemně teplé vodě a pak z vás lazebník doslova sedře odmočenou, odumřelou kůži. Je to naprostá paráda a skvělý způsob relaxace nebo trávení času s kamarádkami nebo příbuznými ženami (ženský a mužský hamám jsou oddělené).

Eda (27), Turecko

1. Brazilci se sprchuji minimálně jednou denně, někdy i vícekrát (ráno a večer, nebo po příchodu z pláže, pokud žijí na pobřeží). K tomu si čistí zuby průměrně třikrát denně.

2. Myslím, že většina Brazilců dbá na osobní hygienu poměrně dost ve srovnání s některými jinými národy.

3. Osobně si myslím, že sprchovat se méně než jednou denně by bylo nedostatečné.

André (30), Brazílie

1. Sprchují se jedenkrát denně, nemyji si vlasy tak často jako my, ale to je dané strukturou vlasů, nepotřebují to. Populární je nechat si umýt vlasy v kadeřnictví a nechat si je vyfoukat (bez stříhání), stojí to v přepočtu asi 30 korun.

2. V osobní hygieně rozhodně pečliví nejsou, obzvlášť malé děti mají snad úplně všechny hodně zkažené zuby. Na základní škole má každý svůj kartáček a třídní učitelka jim na něj dává pastu a oni si pak „čistí“ po jídle zuby, ale většina dětí tu pastu jí, protože je sladká... a zuby si teda nečistí.

3. Jak četné sprchování je nedostatečné, bude určitě podle regionu (a jestli mají přístup k tekoucí vodě), ale jednou týdně už by za to asi považovali..., i když tahle země je plná často až nechutných překvapení.

Irena (27), Češka, která už dva a půl roku žije v Ho Či Minově městě

1. Většina z nás se sprchuje jednou, někdo i dvakrát denně, někdo zase obden.

2. Myslím, že je to podobné ve všech skandinávských zemích. Podle mě jednou denně nebo obden stačí, samozřejmě záleží i na životním stylu, někdo hodně sportuje a hodně se potí, ale kvůli plýtvání vodou bych to zas s tou frekvencí nepřeháněl. Klasikou je pak u nás sauna, kterou většina Finů navštěvuje jednou týdně. Máme je buď rovnou v domě nebo bytě, anebo navštěvujeme obecní saunu, kterou si může každý na hodinu týdně zarezervovat, anebo jí může navštívit společně s ostatními během vyhrazených hodin.

Mikko (25), Finsko

1. Průměrní Australané se sprchují jedenkrát denně, někdy dvakrát, podle aktuálního klimatu. Dát si vanu není tolik běžné. I v zimě se teploty pohybuji nad středoevropským průměrem (v mnoha bytech dokonce vana není).

2. Podle mě jsme my Češi na stupnici od jedné do deseti (10 nejpečlivější v osobní hygieně) někde kolem šestého místa. Řekla bych zlatý průměr.

3. Nedostatečné by mi přišlo sprchovat se méně než jednou denně.

Tania (38), Austrálie

1. Standardem je jednou denně, pokud je opravdu horko nebo hodně cvičíš, tak dvakrát denně. I když se přiznám, že někdy si tak trochu užívám být doma v neděli nevysprchovaný, bez čištění zubů a jen tak se povalovat v pyžamu. Ale nikdy bych takhle nešel mezi lidi.

2. Opravdu netuším, proč někteří Češi tak strašně smrdí v dopravních prostředcích. Moc často se nemyjí ani Francouzi.

Matt (32), Anglie