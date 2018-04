Češi prožijí v nemoci v průměru šest až osm let

Češi prožijí v nemoci zhruba šest až osm let. Ženy se dožívají v průměru 79 let, z toho v průměru do 71 let věku jsou zdravé. Muži žijí v průměru 72 let, zdraví si užívají zhruba do 66. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky.