Češi nemají potřebu hubnout. Stačí jim totiž sexy mozky

Přebytečná kila Češi a Češky u svých partnerů příliš neřeší. Přednější je pro ně "sexy mozek". O estetických nárocích na partnera vypovídá průzkum agentury Factum Invenio pro únorové vydání časopisu Reader’s Digest, který má MF DNES exkluzivně k dispozici.

Mimochodem: to, co agentuře sdělilo 1 012 dotazovaných mužů i žen, vytušila bezděky už před časem Petra Paroubková, manželka předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Do vkusu Čechů se tato Slovenka trefila dokonale větou, že právě "sexy mozku si na Jiřím cení nejvíce". V Česku by totiž jen třiadvacet procent tázaných uvítalo, kdyby jejich partner zhubl. V porovnání s ostatními zeměmi světa je to neobvykle málo.

Například sezdaní Američané jsou vůči svým partnerům mnohem méně tolerantní – 52 procent žen si přeje hubenějšího manžela a 47 procent mužů by mělo rádo štíhlejší choť.

Není bez zajímavosti, že například Francouzi považují za hlavní příčinu své vlastní nadváhy stravovací fastfoodové návyky "ve stylu USA". Ostatně i téměř polovina (47 procent) Čechů si myslí, že za jejich nadváhu mohou hamburgry, kola, majonézové saláty či další typické americké – a také velmi kalorické – pochutiny.

Češi jsou zdravě rozežraní

Ani primáři 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Petru Suchardovi se "globální jídelníček made in USA" nelíbí. Avšak hlavním viníkem rostoucího počtu tloustnoucích Čechů je podle něj až zoufalý nedostatek pohybu. Češi totiž přibývají utěšeně na váze i přesto, že se kvalita jejich stravování v posledním desetiletí výrazně zlepšila.

"Jíme daleko více zeleniny, drůbeže a naopak mnohem méně vepřového či živočišných tuků, a přesto tloustneme. Vysvětlení je nasnadě – nakládáme si obrovské dávky. A ještě větší porce nám servírují v restauracích," vysvětluje obezitolog. Lze to ovšem vyjádřit i mnohem pádněji: Češi jsou "zdravě rozežraní", a proto tlustých v tuzemsku přibývá. Pětina je jich obézních a šestapadesát procent trpí nadváhou.

Sex a tloušťka

Pokud bychom se chtěli srovnávat s jinými národy, nejblíže máme k Maďarům. Ti drží primát v toleranci ke své tloušťce: jsou rádi takoví, jací jsou. Pouze 12 procent říká, že jejich partner by měl občas vynechat gulášek. A bezmála jedna třetina je přesvědčena, že v Maďarsku se klade až příliš velký důraz na štíhlost.

Jestliže se na svou hmotnost podíváme optikou kvalitního sexu, jsou i v tomto směru Češi poměrně tolerantní. Jen čtvrtina z nich je přesvědčena, že nadváha ovlivňuje jejich milostný život.

To Australané či Mexičané jsou pravým opakem. Více než polovina (52 procent) prohlašuje, že tloušťka "vážně narušuje" jejich ložnicové radovánky. Ve všech zemích takhle uvažují hlavně muži.

Češi na sebe upozorňují i v tom, že kašlou na rady lékařů, aby zhubli (80 procent). Válcují je pouze Švýcaři: výzvami doktorů, aby zhubli, se řídí pouhá desetina z nich.

Prokouřit se ke štíhlosti?

Oblíbeným způsobem, jak se zbavit přebytečných kil, je potlačování chuti k jídlu kouřením. Tuto pochybnou metodu vyznávají nejvíce Rusové (23 procent mužů a 18 procent žen).

Stále se jí drží i v Mexiku, Číně či na Filipínách. V Česku se ke zlozvyku hubnout pomocí cigarety a zadělat si tak třeba na rakovinu plic přiznalo jen pět procent lidí.