Češi na cestovním očkování nevhodně šetří

Možná že před odjezdem na dovolenou vůbec neuvažujete o infekčních nemocech, kterými byste se v cíli své cesty mohli nakazit. Riziko podcenila i osmatřicetiletá Klára Damborská z Plzně, kterou ani nenapadlo před cestou do Egypta investovat do očkování. Za dva týdny po návratu domů dostala průjem, stoupla jí horečka, únava jí nedovolovala vstát z postele.

INFOGRAFIKA: Mapa hrozících infekcí

"V noci jsem se potila tak hrozně, že bych prostěradlo mohla ždímat. Nedokázala jsem se na jídlo ani podívat, natož ho pozřít. A za pár dní mi zežloutlo bělmo, takže jsem měla jasno: přivezla jsem si z Egypta žloutenku. Dva měsíce mi bylo zle. Spala jsem dvanáct hodin denně, pořád jsem měla zvýšenou teplotu. A musela jsem v rámci diety jíst naprosto odporné neslané nemastné jídlo."

Zbytečný luxus?

Klára si prý vůbec neuvědomila, že by si mohla jako suvenýr přivézt infekční chorobu. Očkování jí připadalo jako zbytečný luxus. A podobně se chová většina českých cestovatelů. Z výzkumu agentury Median totiž vyplynulo, že 83% dotázaných se nikdy nenechalo před odjezdem na zahraniční dovolenou očkovat a ani o tom do budoucna neuvažují.

Lidé se na cestách víc bojí zlodějů než infekčních nemocí. A předem se nezajímají o to, jestli jim v cíli jejich cesty náhodou nehrozí nějaká infekční nemoc. Jenže nakažlivé choroby vám hrozí i v prvotřídních hotelích v zemích s vysokou úrovní hygieny.

Například v Chorvatsku, nejoblíbenějším cíli českých turistů, je zvýšené riziko nákazy žloutenkou typu A i B. A podobně jste ohroženi i v Řecku, Itálii, Španělsku nebo Portugalsku. V Tunisku nebo Egyptě je šance na setkání se žloutenkou typu A ještě vyšší. "Před odjezdem do zahraničí byste se určitě měli zajímat o zdravotní rizika v dané oblasti," doporučuje Věra Paulů, vedoucí oddělení očkování pražské Hygienické stanice.

Doporučení versus nutnost

"Pro každého cestovatele se očkovací plán sestaví individuálně podle jeho věku a zdravotního stavu, délky a období pobytu, nadmořské výšky, hygienických poměrů v cíli cesty a podobně," dodává. Určitě se obraťte na očkovací centrum v místě svého bydliště (najdete je na www.zdravinacestach.cz nebo na www.vakciny.net). Tam vám odborníci doporučí, jaké vakcíny jsou pro vás vhodné.

Většina očkování se pouze doporučuje, ale skutečně se vyplatí do vakcín investovat. Jinak hrozí, že vám po návratu domů zkomplikuje život několikatýdenní pracovní neschopnost. Na očkovací středisko byste se měli obrátit asi dva měsíce před odjezdem, protože mezi očkováním proti některým nemocem se musí dodržovat určité intervaly. Jestli jste se rozhodli pro odjezd narychlo, informujte se na vakcíny ihned. Třeba očkovací látka proti žluté zimnici totiž začne účinkovat až za deset dní.

Žlutá zimnice

Jediným povinným očkováním, které některé státy při vstupu na své území požadují, je v současné době vakcína proti žluté zimnici. Budete ji potřebovat, pokud se chystáte do Střední Afriky nebo Střední a Jižní Ameriky. Očkování se doporučuje i při cestě do Indie, kde typ komárů přenášejících tuto nemoc žije.

Pokud ze zdravotních důvodů očkováni být nemůžete, měli byste s sebou mít lékařskou zprávu v úředním jazyce země, do které jedete. Žlutá zimnice je nakažlivá choroba virového původu, která se přenáší komářím štípnutím. Příznaky: bolesti hlavy, horečka, někdy krvácení ze sliznic. Při onemocnění hrozí 60% riziko úmrtí! Po očkování budete imunní deset let. Očkuje se jednou dávkou asi za 320 korun.

Břišní tyfus

Nepovinné očkování, které se doporučuje při cestě do jihovýchodní Asie, indického subkontinentu, Afriky a Jižní Ameriky. Jde o bakteriální onemocnění, které se projevuje horečkou, silnou bolestí hlavy a těžkou únavou. Přenáší se hlavně vodou a potravinami. Nejvyšší riziko nákazy hrozí v zemích s nízkou úrovní hygieny. Očkuje se jednou vakcínou, po třech letech budete muset na přeočkování. Jedna dávka vás připraví o 400 až 600 korun.

Hepatitida typu A

Je nejčastějším nakažlivým onemocněním, které si cestovatelé přivážejí z dovolené. Infekce vám hrozí v Africe, Asii, Jižní Americe, ale také v celé jižní Evropě, v severní Kanadě, na Aljašce. Čeští turisté se nejčastěji nakazí v Egyptě, Tunisku, Chorvatsku, Řecku, jižní Itálii či ve Španělsku.

Ochranu vám nezaručuje ani pobyt ve špičkových hotelích v zemích s vysokou úrovní hygieny. Nakazíte se vodou, ale nestačí, když budete pít balené minerálky. Hrozbu totiž představují třeba i kostky ledu v nápojích v restauraci, zmrzlina nebo ovoce. Riskujete i při konzumaci ryb a mořských plodů, které nebyly dostatečně tepelně upravené. Onemocnění napadá játra, u dětí často probíhá lehce, ale u dospělých nad 40 let může mít velmi těžký průběh. Očkuje se dvěma nebo třemi dávkami, jedna stojí asi 1000 až 1500 korun podle typu vakcíny.

Hepatitida typu B

Vážnější typ žloutenky je rozšířen po celém světě, hlavně v Africe, jihovýchodní Asii, Indonésii a Jižní Americe. Vysoké riziko nákazy hrozí ale také v severních oblastech Kanady a na Aljašce. Zvýšený výskyt onemocnění je i v jižní Evropě. Nemoc se přenáší krví a sexuálním stykem. Ohroženy jsou tudíž osoby, které střídají sexuální partnery, a zdravotníci. Nakazit se můžete také při tetování nebo aplikaci piercingu.

Onemocnění postihuje játra a může vést až k jejich cirhóze nebo rakovině. Spolehlivě vás ochrání očkování. Potřebujete dvě až tři dávky, každou za 500 až 800 korun. Můžete si také nechat aplikovat kombinovanou vakcínu proti žloutence typu A i B, která stojí 1000 až 1500 korun.

Japonská encefalitida

Toto virové onemocnění přenášejí komáři a noční mušky ve východní a jihovýchodní Asii. Choroba postihuje mozek a mozkové blány a může zapříčinit ochrnutí anebo vás dokonce připravit o život. Nejvyšší riziko nákazy hrozí na venkově od jara do podzimu. Očkuje se ve třech dávkách, ale už po druhé injekci budete mít dočasnou imunitu. Jedna dávka vás bude stát asi 900 korun.

Meningokoková meningitida

Vážné bakteriální onemocnění vyvolané meningokoky, může způsobit zánět mozkových obalů a skončit smrtí. Hrozí vám hlavně v zimním období v subsaharské Africe, ale očkování se doporučuje i při cestách do tropických oblastí Jižní Ameriky nebo Asie. S onemocněním se můžete setkat i v České republice, takže se investice do vakcíny rozhodně vyplatí i v případě, že v nejbližší době do dalekých krajů cestovat nehodláte.

Bohužel existuje jen očkování proti meningitidě typu A a C, proti meningokoku skupiny B dosud vakcína nebyla vyvinuta. Potřebujete jednu dávku za 250 a 650 korun podle typu vakcíny. Všechny ceny vakcín uvedené v článku jsou orientační. Počítejte také s tím, že některá očkovací pracoviště si k nim ještě připočítávají cenu za provedení očkování.