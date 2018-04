Češi mají větší sklon k rakovině než jiní

Dostál: Myslíte si, že vás to nepotká. Pak to přijde Ministr kultury Pavel Dostál poprvé veřejně potvrdil to, co už se delší dobu neoficiálně vědělo: Ano, měl jsem rakovinu slinivky břišní. Lékaři Ústřední vojenské nemocnice v Praze mu před dvěma týdny odstranili třetinu slinivky. Říkají, že se na nádor přišlo včas a dál už by se zhoubné onemocnění v těle šířit nemělo. "Cítím se opravdu dobře. Nebyla to ale žádná sranda," řekl Dostál MF DNES. A dodal: "Nejzábavnější na tom je, že se celý život domníváte, že rakovina se vás netýká. A najednou jste postaven do okamžiku, kdy se s tím musíte nějak vyrovnat." V nemocnici bude ležet ještě týden, ale už chce postupně řídit z lůžka svůj resort. Dostál zdůraznil, že měl štěstí, protože rakovinu lékaři odhalili včas. A vlastně jen náhodou: při vyšetření před operací kolene. "Navíc nádor narostl na místě, které bylo snadno přístupné. Dvě třetiny slinivky mi zůstaly," řekl jedenašedesátiletý politik. Pochválil i tým chirurgů a internistů. "Když ležíte na jipce, tam nerozlišují, kdo je ministr a kdo ne," řekl.