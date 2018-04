Češi jsou mnohem vyšší než před lety

Lidé žijí déle, ale neumějí si to užít

Nejen díky zdravějšímu životnímu stylu, ale také pomocí medicíny žijí Češi stále déle. Ale zatím si svůj prodlužující se věk neumějí užít, soudí profesorka Eva Topinková, šéfka geriatrické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jak jsou na tom Češi se střední délkou života?

Střední délka života se v Česku neustále prodlužuje. V roce 1996 dosáhla u mužů sedmdesáti let. Nyní činí střední délka života českých mužů něco málo přes 72 let, u žen je ještě o 6 a půl roku vyšší. Kolika let se dožívají Evropané?

V Evropě nejdéle žijí švédští muži, v průměru 77 let, a francouzské ženy - 82,7 roku. Naopak nejhůře jsou na tom Rusové, tam činí střední délka života 59,2 roku u mužů a 72,4 roku u žen. Česká republika zaostává za všemi zeměmi Evropské unie, ale ze zemí střední a východní Evropy je na tom nejlépe. Kdy se začal věk výrazně prodlužovat?

Trvalý pokles úmrtnosti začal v Česku u mužů v roce 1990, u žen o několik let dříve. Příčinou skokového prodloužení délky života, který nastal v první polovině devadesátých let, bylo především zavedení moderních metod léčby, hlavně v kardiologii. Pozitivní změny životního stylu se do statistik promítají s větší setrvačností, tedy později. Pozitivní je, že lékařské výkony jsou běžně dostupné i pro starší občany. Chirurgické výkony, náhrady kloubů, kardiochirurgie - tam až 45 procent nemocných je starších 65 let. V dobrém zdraví i kondici žijí i senioři, kteří by ještě před patnácti lety zemřeli. Promítá se prodlužující se délka života do způsobu, jakým ho lidé prožívají?

Důležité je, jak si umíme, nebo spíše neumíme roky navíc užít. Vezměte si jen ty americké dámy, jak klidně v odvážném sportovním oblečení joggují po břehu jezera, nebo šedovlasé turisty, kteří křižují Evropou. Je třeba být i ve stáří aktivní a nestydět se za to, že běhám a nesedím na gauči. V tomto se i u nás již blýská na lepší časy.