Češi jsou druzí nejtlustší v EU

Vyplývá to z údajů, jimiž se zabývají lékaři zaměření na léčbu obezity na kongresu Evropské asociace pro studium obezity (EASO), který dnes začal v Budapešti.

Nadváhou či dokonce chorobnou otylostí (obezitou, adipozitou) trpí 73,2 procenta dospělých mužů v České republice. V Německu je to 75,4 procenta. Za Čechy se umístily další tradičně "vypasené" národy - Řekové s 73 procenty a Kypřané s podílem 72,6 procenta lidí s nadváhou. Na opačném konci žebříčku skončili Italové (51,4 procenta tlustých) a Francouzi (47,4 procenta).

Češky jsou na tom nejhůře

Češky jsou na tom v kombinaci kategorií nadváha a adipozita o něco lépe než čeští muži. Do obou kategorií spadá 57,6 procenta českých žen. Před nimi se umístily opět první Němky (58,9 procenta), Britky (58,5 procenta) a Kypřanky (58 procenta). Nejštíhlejší jsou Francouzky s podílem 36,3 procenta žen kyprých tvarů a Italky (34,5 procenta). Pokud se ovšem posuzuje kategorie otylost samostatně, jsou na tom Češky ze všech Evropanek nejhůře, tvrdí německý deník Süddeutsche Zeitung.

Nadváha nebo obezita se určují na základě takzvaného body-mass-indexu (BMI), jenž se dá vypočítat vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech druhou mocninou tělesné výšky v metrech. Je-li výsledek vyšší než 25, jde o nadváhu, přesáhne-li 30, hovoří lékaři o chorobné obezitě nebo adipozitě.

Například člověk vysoký 1,80 metru má nadváhu od hmotnosti 81 kilogramu a od hodnoty 97,2 kilogramu už trpí chorobnou obezitou.

Problém jménem obezita

Pokud bude podíl obézních mezi dospělými i dětmi nadále stoupat, mohla by Evropa čelit vážné zdravotní a sociální krizi, varovali dnes na 15.kongresu EASO v Budapešti experti. "Obezita by se měla léčit v rámci zdravotního systému jako jakákoli jiná komplexní choroba," prohlásil podle agentury AP prezident EASO Vojtech Hainer.

Hainer zdůraznil, že nadměrná tělesná hmotnost je jedním z nejdůležitějších faktorů přispívajících k dalším zdravotním problémům a údajně snižuje průměrnou délku života o dva roky. Experti rovněž upozornili, že jen v některých zemích se léčby obézních ujímají specializovaní lékaři.

WHO řadí nadváhu a obezitu k hlavním rizikovým faktorům pro vznik dalších civilizačních onemocnění, jako jsou choroby krevního oběhu, infarkty a některé druhy rakoviny. Obezitě lze v Evropě přičíst milion úmrtí ročně, napsal Süddeutsche Zeitung.

Obezita u dětí

Odborníci rovněž zdůraznili, že je třeba snížit podíl obézních dětí. "Přes 80 procent obézních dětí zůstává obézními i v dospělosti," citovala AP Martina Frieda z pražské Univerzity Karlovy. "Nárůst dětské obezity vykazuje některá otřesná čísla," varoval Fried.

Největší podíl chlapců s nadváhou vykazovalo s 35 procenty v letech 2000-2002 Španělsko, následované Maltou, Skotskem, Řeckem, Portugalskem a Anglií. Portugalsko pak má největší podíl dívek s nadváhou - 34,3 procenta.

Nad 30 procent "metráčků" je také ve Skotsku a Španělsku. Nejnižší podíl dětí s nadváhou mají v EU Nizozemsko, Slovensko, Estonsko a Finsko.

Fried upozornil, že vysoký podíl obézních školáků by mohl v některých zemích EU v budoucnosti vést ke krizi na trhu práce. "Pokud ten trend bude pokračovat, kdo bude za deset let v zemích s obezitou na vzestupu pracovat?" prohlásil český obezitolog. "Až dosáhnou produktivního věku, bude to katastrofa," řekl Fried.

Na boj s obezitou už dnes padne nezanedbatelná část rozpočtů na zdravotnictví v evropských státech a choroba zatěžuje hrubé domácí produkty.

Příčiny vyššího podílu obezity u některých národů jsou podle většiny expertů kombinací genetických předpokladů, špatných stravovacích návyků a nedostatku pohybu. A také nadměrného pití piva. "Němci a Češi jsou pilnými konzumenty piva. Zároveň vévodí statistikám nadváhy," citoval list Süddeutsche Zeitung experta na výživu Bertholda Koletzka z Mnichovské univerzity. Pivo přitom dodává tělu kalorie, které nezasytí. "Nadváha a adipozita vznikají, když se s potravou přijímá více energie, než se spálí tělesnou činností," vysvětlil poradce Světové zdravotnické organizace (WHO) pro výživu Francesco Branca.

Podle agentury Reuters žije na světě 1,1 miliardy lidí trpících nadměrnou tělesnou hmotností, obézních je z nich 312 milionů lidí. V Evropě má nadváhu téměř polovina obyvatel.