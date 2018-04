Češi jedí málo ovoce a zeleniny, rakovina tlustého střeva je důkazem

Světová zdravotnická organizace doporučuje každý den sníst nejméně 400 gramů ovoce a zeleniny. Češi podle Evropské rady pro informace o potravinách zvládnou jen něco přes polovinu doporučovaného množství, přesně 253 gramů.

Tím se řadíme k třetímu nejhoršímu národu v Evropě. Premianty jsou Poláci, kteří spořádají 577 gramů ovoce a zeleniny denně. Mezi další zeleninové jedlíky patří Italové, Němci a Rakušané.

Ovoce: nej vitaminy a minerály Jahody 180 kJ/100g

Obsahují vitaminy C, A, B, E. Dále v nich je draslík, zinek, hořčík a další. Jablko 260 kJ/100g

Obsahuje hlavně vitamin C a pektin. Hroznové víno 290 kJ/100g

Obsahuje vitamin C a draslík.

Právě na jihu Evropy je podle zprávy Evropské rady pro informace o potravinách, kterou citovala ČTK, konzumace ovoce a zeleniny největší. V zemích ležících na severu ale lidé jedí více čerstvé zeleniny, na jihu jsou jejím zdrojem hlavně polévky.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že nedostatečný příjem ovoce a zeleniny způsobuje 14 procent úmrtí na rakovinu zažívacího traktu a 11 procent úmrtí na srdeční choroby. V Česku přitom lékaři každý rok zjistí více než 8 tisíc rakovin konečníku a tlustého střeva, přičemž zhruba 4,5 tisíce lidí zemře.

Pestrý jídelníček

Ovoce a zelenina mají ovšem i další pozitivní vliv na lidský organismus. Dodávají tělu vitaminy, vlákniny nebo minerály. Jídlo by mělo být pestré, totéž platí i pro ovoce a zeleninu.

"Každý druh obsahuje jiné složení vitaminů a minerálů," řekla iDNES.cz Jana Divoká, specialistka na výživu ze Sdružení Stop obezitě (STOB). Proto je také důležité ovoce a zeleninu střídat.

Zelenina: nej vitaminy a minerály Brokolice 140kJ/100g

Obsahuje vitaminy A, B, C. Draslík, vápník, fosfor a další. Červená paprika 120 kJ/100g

Obsahuje vitaminy A, B, C, D. Cuketa 80 kJ/100g

Obsahuje vitamin A, C, E.

Například jako prevence před cukrovkou či vysokým krevním tlakem působí jablka a brokolice, protože obsahují chrom, který zároveň snižuje pocit únavy.

Nedílnou součástí jídelníčku každé těhotné ženy by zase měly být jahody, kapusta, listový špenát nebo už zmiňovaná brokolice. Obsahují totiž velké množství kyseliny listové, která kromě jiného působí preventivně proti vzniku vrozených vad nervové trubice plodu.

Zdravá je syrová

Pro lidský organismus je nejlepší, když se jablka, brokolice nebo mrkev jedí v syrovém stavu.

"Čím více ovoce a zeleninu opracujeme, tím jsou větší ztráty vitaminů a minerálů," upozorňuje specialistka na výživu. Pokud už zeleninu vaříte, měli byste volit šetrný způsob, nejlépe v páře a v kvalitním nádobí.

Zeleninu můžete konzumovat v průběhu celého dne v každém jídle. Na snídani jako přílohu k chlebu, na svačinu jako čerstvý zdravý snack, na oběd a večeři tepelně upravenou nebo jako zeleninovou přílohu či chutný salát. Při takovémto stravovacím plánu není vůbec problém sníst alespoň doporučovaných 400 gramů zeleniny denně.

Na pravidelnou konzumaci ovoce a zeleniny by si měly zvykat už děti. "Zeleniny a ovoce by děti měly sníst až 5 porcí denně, nejlépe je 3 porce zeleniny a 2 porce ovoce. Za porci se považuje takové množství, které se vejde do hrsti dítěte, to nejlépe odpovídá velikostí jeho potřebě," radí dětská lékařka Hana Cabrnochová.

