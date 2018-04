Češi a sex: milování v řeči čísel

Pro naprostou většinu lidí je pak synonymem dalších příjemných pocitů, jako jsou něha či fantazie.

"Naše zjištění jsou skoro stejně pozitivní jako atmosféra, v níž jsme průzkum dělali,! říká Jana Hamanová z agentury SC&C.

Studie pro MF DNES se nesoustředila jen na standardní kritéria intimního chování Čechů. Nezkoumala pouze počty sexuálních partnerů nebo frekvenci pohlavních styků.

Zaměřila se i na oblast pocitů, v Česku dosud nezmapovanou, které v oblasti sexu prožíváme. "Nepamatuji si, že by u nás v minulosti vznikla podobná práce, která by se takto soustředila i na emocionální stránku vnímání sexu," říká sexuolog Jaroslav Zvěřina.

Neprozraďte Ornellu

Podle průzkumu se jen necelých patnáct procent lidí ve svých sexuálních fantaziích zaměřuje na manžela či manželku. Proto je velmi pravděpodobné, že když vám dlouholetý partner při milování šeptá sladká slůvka, ve skutečnosti myslí na někoho jiného.

Třeba na slavnou herečku, servírku z baru odnaproti nebo sousedku. Obdobné je to i obráceně ženy v představách často padají do náruče populárního zpěváka, špičkového sportovce či manželova kamaráda z vojny.

Je to nechutné a depresivní? Experti to tak nevidí. "Považoval bych za patologické, kdyby si v normálně fungujícím vztahu člověk promítal do sexuálních fantazií pouze svého dlouhodobého partnera," uklidňuje zkušený manželský poradce Petr Šmolka. Domnívá se, že občasné popuštění uzdy fantazii je zdravé.

Psychiatr Miroslav Plzák dokonce prohlašuje, že erotická fantazie je nakonec to jediné, co muži po pětiletém manželství zbude: "Musí si pomáhat představou někoho jiného. Poprvé to nepotřebuje, ale potisící určitě."

U žen je to podle Plzáka podobné: "Ale přestože na tom není nic chorobného či urážlivého, budou tvrdit, že fantazii při pohlavním styku se svým partnerem nepotřebují."

Ačkoliv herečka Jitka Asterová, která moderuje odvážný rozhlasový blok Sexy život, na sebe posluchačům prozrazuje ledacos, při milování prý na nějakého vysněného muže nemyslí: "To se mi nestává, tím si sex kořenit nepotřebuji."

A pokud by se dozvěděla, že její partner má takové představy? "Snažila bych se ho pochopit. Určitě bych si vážila toho, že mi to přiznal," tvrdí. "Přiznat se? Nikdy!" děsí se psychiatr Miroslav Plzák. "Když nějaký sexuolog prohlašuje opak, hluboce se mýlí."

Stejně smýšlí psycholog Petr Šmolka: "I sexuální fantazie spojené s legálním partnerem mu odkrývejte hodně opatrně." Další pravdomluvnost však zakazuje: "Manželce nelze přiznat, že když se s ní milujete, představujete si, jak by to bylo krásné s Ornellou Mutiovou."

Něha i nezájem

V Česku jsou si muži a ženy rovni. To, co platí před zákonem, však neplatí v našich ložnicích. "Výsledky průzkumu potvrzují trend, že roste počet žen, které v sexu nacházejí uspokojení. Naopak počet spokojených mužů mírně klesá," říká Jaroslav Zvěřina. "V posteli se zkrátka slabší pohlaví stává tím silnějším."

Muži na rozdíl od žen spojují sex v daleko větší míře se zábavou a relaxací. Tomu zasvěcení říkají konzumní vztah. "Je jasné, že se Peříčko a podobné pořady dělají hlavně pro muže," říká Zuzana Belohorcová, moderátorka erotické show na Nově.

Vedle těch, kdo sex prožívají s hlubokým citem nebo ho jen konzumují, je v Česku malé, ale nezanedbatelné procento lidí, kteří milování spojují i s vyloženě nepříjemnými prožitky. Na každého jednou přijdou léta, kdy ztrácí apetyt.

"Problém nastane ve chvíli, kdy jeden z partnerů začne ztrácet zájem rychleji. To se pak pro něj sex může stát pouhou povinností," vysvětluje Petr Šmolka jeden z důvodů, proč si každý desátý člověk intimní chvíle příliš neužívá.

Srovnání se světem

A jak jsme na tom ve srovnání se světem? Pokud by se Česko hodnotilo jen podle kritérií týkajících se sexu, pak už dnes patříme do Evropské unie. Podle celosvětové srovnávací studie firmy Durex se milujeme stejně často jako Francouzi.

S pohlavním životem začínáme stejně jako Nizozemci. A sexuálně přenosných nemocí se obáváme jako Italové. Na Spojené státy zatím ovšem nemáme. Tamní milenci a milenky nás přesahují snad ve všech kategoriích. I když nás může uklidnit, že rozdíly nejsou nijak výrazné.

Časy se mění

"Dříve bývali muži dobyvatelé a ženy pevnosti, ale tyhle časy jsou pryč," říká Petr Šmolka. Podle jeho názoru se z mužů stali sběratelé, a dnes jsou někdy dokonce i ženiným úlovkem.

"Souvisí to s tím, že ženy jsou v seznamování a navazování kontaktů daleko aktivnější než dřív," vysvětluje Šmolka. Ženy se tedy více emancipují, mění se jejich role.

Některé se nebojí přiznat, že měly více partnerů. To, co bylo dříve společensky nepřijatelné, může být v současnosti předmětem přátelské konverzace. Odborníci však tvrdí, že všechny bariéry dosud nepadly a ženy jsou nejen v průzkumech pořád zdrženlivější než muži.