Dračí oko, cherimoya či rambutan se výborně hodí na lednový detox

Ovocné a zeleninové šťávy a smoothies jsou hitem posledních let. Mnoho lidí i odborníků si je nemůže vynachválit právě při očistných kúrách, které často zahajují v lednu spolu se snahou o zdravější životní styl.

„Jednoduchým způsobem, jak tělu pomoci, je zařadit do jídelníčku očistné šťávy. Ovoce a zelenina jsou totiž nejzdravější, když se konzumují čerstvé a syrové. Pročišťování jako součást vyváženého a zdravého životního stylu je pro lidské tělo velice prospěšné, “ vysvětluje nutriční specialistka Pavla Tomášková.

Šťávy bez obsahu dužniny se hodí zejména k půstům, protože po nich nebudete mít hlad (kousky dužniny v žaludku mohou pocit hladu vyvolat). Pokud byste se rozhodli držet několikadenní půst, je vždy namístě se dopředu poradit se svým lékařem. Šťávy se ale hodí i jako doplněk vašeho stávajícího jídelníčku.



Kombinovat šťávy ovocné a zeleninové lze podle chuti a především vnitřního nastavení každého z nás. „Ovoce na rozdíl od zeleniny přirozeně obsahuje daleko více přírodních cukrů. Pokud si tedy chceme zachovat optimální hmotnost, nebo ji dokonce snížit, je třeba mít na paměti doporučení pít ovocné šťávy převážně v první polovině dne a šťávy zeleninové si dopřát spíše odpoledne a večer,“ doplňuje Tomášková.



Velmi chutná kombinace nabitá vitamínem C je třeba džus z černého rybízu, jablka, hrušky, pomeranče a zázvoru. Nezapomínejte ale ani na zelené potraviny jako je špenát, okurka, celer nebo zelí, jejichž chuť můžete vylepšit do džusů jablkem a do smoothies banánem. Nejvíce živin a enzymů si zachovávají za studena lisované šťávy bez pasterizace, smoothies pak konzumujte okamžitě po rozmixování.



„Zajímavým faktem je i to, že se do těla vstřebá stejně rychle jako alkohol, takže přináší téměř okamžitý povzbudivý účinek. Člověk si je dle chuti může zařadit do stravy během dne, nebo vyzkoušet několikadenní detox, kdy pije jen čerstvé šťávy. Během detoxu se příjemně zharmonizuje mysl, uzdraví trávicí ústrojí, člověk se cítí lehčí, svěžejší a dochází k celkové regeneraci organizmu. Mizí i takové neduhy, jako jsou například zácpa či únava. Jedná se o celkový restart, a proto bychom měli během delšího očistného režimu být ideálně v klidu, nejlépe na čistém vzduchu a bez stresu,“ popisuje Sabina Doskočilová z vitariánského bistra RawDeli.

Pokud nemáte doma odšťavňovač, můžete vyzkoušet některé z prodávaných šťáv, ale dejte si pozor na jejich čerstvost. Pokud neobsahují žádnou dužninu, vydrží v lednici asi tři dny. Další zdravou možností jsou pak smoothies, které připravíte z ovoce a zeleniny v mixéru. Smoothies jsou velmi syté a snadno nahradí jedno vaše jídlo, proto je vhodné, aby v nich kromě sladkého ovoce byla i pořádná porce zeleniny. Šťávy i smoothies si pak můžete příjemně ozvláštnit chutí exotického ovoce. Tady je několik tipů na ovoce a vhodnou kombinaci na nápoje.



Longan čili dračí oko

Malý bratr populárního liči obsahuje 80 procent denní doporučené dávky vitamínu C. Je tedy ideálním adeptem na novoroční podporu imunitního systému, který během vánočních svátků obvykle strádá.



„Vitamín C plní v lidském organismu důležité úkoly, a to především tím, že stabilizuje imunitu a psychiku. Zároveň jej také pročistí a pomáhá mu s odstraněním škodlivých látek,“ vysvětluje nutriční specialistka Pavla Tomášková.



Longan, někdy také nazývaný dračí oko, se používá jako přírodní antidepresivum, zejména díky obsahu vitamínů skupiny B, především niacinu. Snižuje stres i únavu organismu a má blahodárné účinky na lidské srdce, krev a pokožku. V čínské medicíně se jeho semínka používají pro zpomalení procesu šedivění vlasů.

Longanové smoothie: Pět kuliček longanu vyjměte ze slupky a vyjměte z nich semínka. Rozmixujte je s jedním banánem a hrnkem kokosového mléka nebo vody.



Mladý kokos

Voda obsažená v zeleném kokosovém ořechu je považována za jednu z nejvýživnějších tekutin, především proto, že je nabitá elektrolyty (draslík, vápník, hořčík a sodík). Kromě elektrolytů obsahuje kokosová voda také vitamíny skupiny B, antioxidanty a enzymy nezbytné k dobrému trávení.

„Zájem o zelený kokos u nás v minulém roce vzrostl, a proto jsme jej začali ve větší míře dovážet především ze Šrí Lanky. Doufáme, že se jeho obliba udrží i letos a bude k dostání v některých obchodních řetězcích,“ říká Vojtěch Havránek, majitel společnosti Titbit. Tekutina mladého kokosu také udržuje buněčnou rovnováhu a má pozitivní vliv na množství vody v těle i jeho pH.



Džus z mladého kokosu, mrkve a okurky: Nejprve odšťavněte jednu okurku a dvě mrkve, vzniklou šťávu pak nařeďte vodou z mladého kokosu.



Kiwano

Žlutooranžová zelenina původem z Jižní Afriky připomíná svým vzhledem ostnatou okurku, chutí se blíží kombinaci banánu a limety. Vzhledem k tomu, že z 80 % obsahuje vodu, hodí se výborně k pročištění organismu a jeho hydrataci.



Antioxidanty v něm obsažené pomáhají při boji s volnými radikály a chrání tak organismus před různými chorobami. Obsažené minerály – především draslík a hořčík – zbavují organismus únavy a bolestí hlavy, které bývají po vánočním hodování běžné. Doplnění hořčíku je významné také ve stresových situacích, kdy jej tělo spotřebovává více než v klidovém stavu.

Džus z kiwana, hrušek a zázvoru: Kiwano rozkrojte a vydlabejte z něj dužninu. Do odšťavňovače k němu přidejte menší zelené hrušky a kousek zázvoru.



Tamarillo

Ovoce pocházející z peruánských And je známé také pod názvem rajčenka, chutí se ovšem rajčeti vůbec nepodobá. Má jen minimum kalorií, a proto se výborně hodí pro ty, kteří chtějí shodit nějaké to kilo.



Kromě minerálů a důležitých vitamínů skupiny B je také zdrojem rozpustné vlákniny pektinu, která pomáhá snižovat hladinu škodlivého cholesterolu v krvi. Konzumace tamarilla a látek v něm obsažených posiluje kosti, vlasy, mozek a paměť. Je zároveň užitečné při vysokém krevním tlaku.

Salsa z tamarilla: Do mixéru vložte několik tamarill, papričky jalapeňos, olivový olej, hnědý cukr, trochu soli, červeného vinného octa a vymačkejte do něj citron nebo limetku. Rozmixujte na hrubo a podávejte jako dip k nachos a krekrům nebo přidávejte do náplně tortill.



Rambutan

Jeho název znamená v překladu z malajštiny „chlupatý“ a vychází ze vzhledu plodů. Díky vysokému obsahu vitamínu C posiluje rambutan imunitu a pomáhá při detoxikaci organismu. Konzumace plodů je účinná při snižování krevního tlaku, rizika rakovinových onemocnění i léčbě střevních potíží. Je bohatý na železo a měď, jež jsou podstatné pro krvetvorbu a celkovou vitalitu organismu.

„Měď mimo jiné také podporuje zdravý vývoj nervové soustavy i mozku a snižuje riziko řídnutí kostí – osteoporózy,“ doplňuje Tomášková. Fosfor obsažený v rambutanu pak pomáhá při očistě ledvin, pro kterou je právě začátek roku vhodným obdobím.



Smoothie z rambutanu: 3 kuličky ovoce vyjměte z chlupaté slupky a rozmixujte s 2 šálky kokosové dužniny, jedním banánem a troškou skořice.



Šťáva z rambutanu a citrónu: 4 až 5 kuliček rambutanu vyjměte ze slupky a vymačkejte z nich šťávu. Nastrouhejte asi lžičku zázvoru a smíchejte se šťávou v mixéru nebo odšťavňovači. Přidejte šťávu z jednoho citronu a podle chuti případně hnědý cukr. Nakonec rozřeďte dvěma až třemi šálky vody.



Cherimoya

Bývá považována za jeden z nejchutnějších druhů ovoce na světě a je typická vysokým obsahem esenciálních olejů. Ojedinělé je také vysoké procento látek typu acetogeninů, u nichž byly při vědeckých experimentech zjištěny silné protirakovinné účinky.

„Toto ovoce, které patří mezi mé nejoblíbenější, vozíme na český trh především ze Španělska,“ poznamenává Havránek. Bohatá je i na třísloviny – taniny a flavonoidy. Tradičně se užívá k podpoře trávení, zklidnění žaludku, při nervovém vypětí a podráždění, depresích, horečce i na snižování vysokého krevního tlaku.

Smoothie z cherimoyi: Jednu cherimoyu oloupejte a zbavte semínek. Rozmixujte ji se dvěma malými jablky bez jádřince, lžičkou skořice, 3 šálky baby špenátu a šálkem vody.