Vrací se černý kašel a další nemoci. Pomůže očkování?

Očkovací kalendář pro dospělé a větší děti

1. Povinná vakcinace hrazená VZP



Tetanus - přeočkování v 25 letech a pak po 15 letech, očkování v předoperační přípravě, při poraněních a nehojících se ranách Pneumokoky - pacienti v LDN a klienti domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením, kteří trpí chronickým onemocněním dýchacích cest a srdce Virová hepatitida B - pacienti na dialýze a noví klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením



2. Nepovinné, avšak hrazeno VZP

Lidský papilomavirus (HPV) - dívky od 13 do 14 let očkovací látka Cervarix plně hrazena, Silgard s doplatkem Chřipka - lidé nad 65 let, pacienti po odstranění sleziny nebo transplantaci krvetvorných buněk, se závažným onemocněním srdce, cév, dýchacích cest, ledvin, diabetici, pacienti v LDN, klienti v domovech pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením nebo se zvláštním režimem

3. Nepovinné, ale VZP přispívá



Lidský papilomavirus (HPV) - chlapci od 11 do 13 let příspěvek 2 000 Kč na vakcínu Silgard Pásový opar - příspěvek 1 000 Kč pro lidi nad 50 let na vakcínu Zostavax



4. Nepovinná vakcinace, kterou si lidé platí sami



Virová hepatitida - od 1 000 Kč



Klíšťová encefalitida - od 580 Kč

Pneumokokové nákazy - od 1 000 Kč

Meningokokové nákazy - od 460 Kč