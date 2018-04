Černý čaj pomáhá v prevenci proti zubnímu kazu

"Zjistili jsme, že černý čaj může potlačovat či zabraňovat nárůstu počtu bakterií, které způsobují zubní kaz, a ovlivňovat jejich schopnost napadat zubní sklovinu," uvádí profesorka Illinoiské univerzity Christine Wu, která řídila část studie. Zatímco předchozí výzkum v Japonsku prokázal, že v boji proti zubnímu kazu je účinný zelený čaj, který je bohatý na antioxidanty, její tým se zaměřil na černý čaj, jenž je v západních kulturách mnohem populárnější.

Studie je součástí společného výzkumu Iowské univerzity a univerzity ve švédském Göteborgu. Jeho výsledky byly představeny na schůzi Americké mikrobiologické společnosti v Orlandu. Zubní povlak obsahuje více než 300 druhů bakterií, které přilnou k povrchu zubů a produkují kazotvorné kyseliny. Plak je také hlavní příčinou onemocnění dásní.

Specifická složka černého čaje - polyfenol - bakterie, které způsobují kazy, usmrcuje nebo potlačuje jejich vylučování kyselin, uvádí studie. Čaj rovněž působí na bakteriální enzymy a

zabraňuje vytváření lepkavého materiálu, který udržuje povlak na zubech.

Účastníci výzkumu si vyplachovali ústa čajem pětkrát po půl minutě, mezi každým kloktáním byla tříminutová přestávka. "Pokoušeli jsme se nasimulovat, co lidé dělají, když lidé usrkávají čaj," řekla Wu.

Podobných výsledků se dobrali při výzkumu na univerzitě v Göteborgu, jehož účastníci kloktali čaj desetkrát denně jednu minutu. Obě studie ukázaly, že čím častěji tak lidé činili, tím více ubývalo plaku a bakterií.

Vědci Iowské univerzity zkoumali vliv přítomnosti fluoru v černém čaji na prevenci proti zubnímu kazu, ale podle jejich výsledků nejsou příznivé účinky tak zřejmé. Počínající zubní kaz vystavili působení černého čaje, neviděli však téměř žádnou změnu. Podle nich schopnost černého čaje bojovat se zubním kazem pramení z komplikovaných reakcí mezi nápojem a bakterií. "Máme nepatrné výsledky, které ukazují, že pokud má čaj dopad při normálním používání, není to díky fluoru," řekl James Wefel, profesor a ředitel Dowsova institutu dentálního výzkumu Iowské univerzity.

Pokud má čaj napomoci v prevenci proti zubnímu kazu, musí být skutečně "černý" - bez cukru, mléka, medu a dalších příměsí. Vědci také zdůraznili, že pití černého čaje nemůže nahradit

tradiční ústní hygienu.

"Čaj potlačí vytváření plaku, ale každý si musí čistit své zuby, aby povlak odstranil," řekla Wu. "Je to nezbytnost." A i když černý čaj může zápasit se zubním kazem, nemůže bojovat se skvrnami na zubech. "Vede to k vytváření skvrn na zubech, ale alespoň víme, že je to dobré pro ústní hygienu," řekla Wu.