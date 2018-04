Černé modelky se nenosí. Špatně prodávají zboží

Podle zasvěcenců prý dostatečně neinspirují ženy k utrácení za módní hadříky, napsal britský list The Independent.

S výjimkou Naomi Campbellové, která se v této sezoně objevila v jedné reklamě firmy Louis Vuitton, je obtížné najít na předním místě některého z magazínu byť jen jedinou černou modelku. Carole Whiteová z modelingové agentury Premier Model Agency prý dostala castingové instrukce nařizující "žádné příslušníky etnických skupin".

"Podle časopisů se černé modelky neprodávají," dodává Whiteová.

"Módní průmysl a reklama jsou nasáklé rasismem," tvrdí přední britský fotograf Nick Knight. "Stačí se rozhlédnout, kolik černých dívek je vidět v reklamách - prakticky žádnou. Pokud jde o hlavní módní značky, nejsou tam téměř vůbec zastoupeny. Je to šokující a ohavné." Vinu za to připisuje Knight lidem stojícím v čele módního průmyslu. Zcela běžný je prý mezi nimi názor, že černé modelky "nejsou exkluzivní", nebo že "neprodávají v Asii".

"Pokusil jsem se tuhle nerovnováhu zvrátit. Je nanejvýš důležité využívat černé manekýnky i manekýny z různých etnických skupin," prohlašuje.

Protiútok proti rasismu teď přichází z nezvyklého zdroje: vlivného módního časopisu Vogue Italia. V červencovém vydání čtvrtletníku se objeví téměř výlučně černé modelky, jejichž snímky pořídil fotograf Steven Meisel.

"Používáme mnoho černošských modelek jako Iman a nejen ty, které jsou právě v kurzu - spoustu různých děvčat," řekla listu Franca Sozzaniová, šéfredaktorka časopisu Vogue Italia. Na otázku, proč se k něčemu takovému rozhodla, odpověděla: "Protože nikdo černé dívky nevyužívá. Vídám tolik krásných holek a ony si stěžují, že nemají dost práce." Sozzaniová připustila, že v některých skupinách v Itálii, kde je členem nové koalice v čele s nastupujícím premiérem Silviem Berlusconim xenofobní Liga severu, to nevyvolá velké nadšení. "Možná, že v naší zemi to není ten nejlepší nápad. Ale mně je to jedno. Myslím, že když jim to není pochuti, není to můj problém, ale jejich," zdůraznila.

Podle Sarah Doukasové, vrchní ředitelky modelingové agentury Storm, ovládal spoustu etnických modelek, stylistů a vydavatelů po celá léta pocit rozčarování nad tím, že nemají tolik práce jako některé jejich bělošské kolegyně a kolegové. "Ale nedávno nastala změna, módní průmysl ovlivnila podpůrná mediální kampaň," míní.