Čepaugš, Chačapuri, Vareniky a Pirožky

15:59 , aktualizováno 15:59

Do mísy nasypeme mouku se sodou a solí, uprostřed utvoříme důlek a do něho postupně přiléváme kefír a zpracováváme, až vznikne vláčné, měkké těsto. Z těsta pak vytvoříme malé bochánky o velikosti menší pěsti. Do každého bochánku uděláme důlek, vložíme do něj trochu náplně a důlek uzavřeme tak, aby náplň byla obalena těstem. Takto necháme bochánky asi půl hodiny odpočívat.