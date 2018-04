Ceny v Česku smrdí, platí i u kapek na dětské prdíky

Má pravdu. Teď se jimi chystám otrávit i čtenáře, ale jen z pohledu rodinných financí a toho, jak se tvoří ceny v Česku.

Kdo to zažil, rozumí mi. Půl hodiny po každém kojení přichází kroucení, brunátný obličej a následně téměř neutišitelný pláč. Kojenecká kolika, lidově dětské větry. Prý nás to čeká do tří čtyř měsíců věku každý den, než bude mít Matouš silnější břišní svaly.

Kvůli větrům se ze sta tisíc nově narozených ročně stává minimálně několik desítek tisíc malých klientů farmaceutických firem. Velmi lukrativních zákazníků, musím dodat.

Jako vystresovaný rodič totiž vyzkoušíte úplně všechno. Cvičíte, mažete bříško mastí. Zkoušíte různé kapky. Výsledek je většinou neměřitelný.

Ale co vám zbývá, když chcete mít čisté svědomí. Ve finále sbíráte odvahu a vypustíte chudáka rektální rourkou jako balon.

Pokud si můžete vzít jako otec se zájmem o byznys dlouhou dovolenou, začínáte si toho cinkání peněz okolo všímat. Vezměte třeba tu rektální rourku, což je takové krátké elastické brčko. V jedné lékárně je koupíte v igelitovém pytlíku po pěti se samolepkou „na jedno použití“ za pětadvacet korun. V druhé jsou úplně ty samé trubičky zabalené po kuse za patnáct korun. Nebo ty kapky.

Teď zkoušíme už třetí, zatím nejdražší. Jmenují se probiotické, vyrábí je švédská BioGaia, v Česku je distributorem pobočka švýcarské farmaceutické společnosti Ferring. Za pět mililitrů živých bakterií jsme v lékárně dali 680 korun, seženete je i za šest set.

Pod diktátem dětského pláče obvykle ceny neřešíte. Až o pár dní později jsem si všiml, že na Slovensku stojí okolo deseti eur (cca 280 Kč), a internetové diskuse o dětech jsou plné naštvaných rodičů. Narazil jsem na ně i na oficiálních stránkách distributora – probiotickekapky.cz.

„Také jsem si je nechala přivézt ze Slovenska, stály 11 eur, takže nechápu ty naše ceny. Vydělávat na utrpení rodičů a dětí je strašné,“ psala například 22. února Martina, maminka šestiměsíční holčičky. Podobné vzkazy tam dlouho nevydrží, vytáhl jsem je z historie těchto stránek. Správce tohoto webu patřícího společnosti Ferring totiž negativní ohlasy maže.

Vyrazil jsem tedy na průzkum a dostal skutečné „kapky“. Ve státech, kde je distributorem společnost Ferring, jsou ceny vždy vyšší. Ale v Česku jsou suverénně nejdražší.

Pozor, nehoruji pro regulaci cen v lékárnách. Už velkoobchodní cena těchto kapek pro české lékárny přesahuje pět set korun.

Trh funguje! Na nemravné ceny dovozce je třeba nasadit informované zákazníky. Třeba od našeho Matouše dostane společnost Ferring úplné prd. Stal se totiž ze mě dovozce kapek na prdíky. Přišly nám z lékárny v Polsku. Tři balení po 150 Kč. I s kurýrem až na stůl byly levnější než na Slovensku.