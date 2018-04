Móda z cen Thálie: skvělá Rázlová, Janžurová a Vojtková s pár chybami

Případ první: TAŤJANA MEDVECKÁ

40 %

Tak tyto šaty nejsou lichotivou volbou pro hereččinu postavu ani celkový dojem. Šaty samy o sobě jsou krásné, ale absolutně se k herečce, která slavnostní předávání cen i moderovala, nehodí. Už vůbec nechápu převázání v pase levnou mašlí. Těžko říct, zda to, co má Taťjana na krku, je šperk či součást šatů. Každopádně bych to okamžitě dal pryč a držel se hesla v jednoduchosti je krása.



Případ druhý: JOVANKA VOJTKOVÁ

90 %

Krásnou róbu navozující dojem princezny Večernice Jovanka Vojtková vybírala se stylistkou a volbu musím pochválit. Šaty jsou půvabné, elegantní, zajímavé a dokonale propracované. Jovanka dělala Pepovi Vojtkovi, který si odnesl cenu Thálie za muzikál Mefisto, reprezentativní a velice elegantní doprovod. Pro příště bych však určitě sáhnul po jiném psaníčku. Make-up je výborný. Účes například stažený do strany by Jovanku více omladil, ale i tak výborné.



Případ třetí: IVA JANŽUROVÁ

90 %

Těžko hodnotit celkový outfit, jelikož je zjevné, že Iva Janžurová někde nechala sako či delší vestu. Předpokládám tyto varianty, které bych k tomu zároveň doporučil já. Delší vesta navozuje dojem šatů a tak by tento outfit, který je podle mě k věku a postavení herečky naprosto skvělý, dovedla k celkové dokonalosti. Střih kalhot je velice moderní, v kombinaci s halenkou herečka působí nadčasově. Změnil bych jedině psaníčko. Za nekompletní outfit 60 procent, za variantu se sakem či jiným vrškem procenta navíc.



Případ čtvrtý: TATIANA VILHELMOVÁ

80 %

Tatiana Vilhelmová zvolila černou večerní róbu s čistou elegantní vestou a výsledek je famózní. Zpracování šatů s detaily jako jsou stojáček u krku, stuha v pase a precizní výšivky je na poklonu. Bohužel jsou tu i mínusy a to ve zvolení bot s otevřenou špičkou. Herečka v podstatě vypadá, jako kdyby byla bosa. Nelíbí se mi ani výběr šperků. Určitě bych volil něco jemnějšího, protože šaty, vesta a vše ostatní navozují dojem, že je toho všude moc. Nakonec bych změnil účes, který působí dojmem, že herečka právě vylezla ze sprchy, nechtěla si namočit vlasy, tak si udělala toto.



Případ pátý: MICHAELA TOMEŠOVÁ

85 %

Krásné, mladistvé a elegantní zároveň. Šaty s printem květin jsou v kurzu již několik let a v kombinaci s černou nejde snad udělat chybu. Nejsem však zastánce puntíků, které jsou do printu ještě přidány. Bez nich by šaty působily méně chaoticky. Kombinace psaníčka a rudých bot je však bravurní. Když se pozastavíme pouze nad make-upem, tak Míše rudá rtěnka rozhodě sluší a byla to výborná volba. Bohužel to se nedá říct o účesu. Stále jsme na formální akci a tomu by se měl podřídit celek. Náhrdelník bych také sundal, šaty jsou už i tak přezdobené.



Případ šestý: REGINA RÁZLOVÁ

100 %

Pro mě dáma s velkým D. Délka šatů, střih, provedení, materiál i barva jsou v naprosté harmonii a herečka působí dojmem moderní elegance. Kombinace perel s krajkou v námořnické modři je božská. Make-up a vlasy dotváří perfektní celek. Nevidím jedinou chybu.



Která z dam zvolila nejlepší outfit? celkem hlasů: 4340