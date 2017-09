V hlavní roli výstřihy a rozparky. Móda z televizních cen Emmy

12:21 , aktualizováno 12:21

Během udílení letošních cen Emmy v Los Angeles se to na červeném koberci celebritami jen hemžilo. Známé herečky jako by se předbíhaly v tom, která z nich ukáže více napěchovaný dekolt nebo bude mít co největší výstřih.