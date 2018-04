Ceny české filmové kritiky: červený koberec, nebo pokec s kamarádkami?

"Podle mě by předávání cen mělo být příležitostí ukázat se ve společenském oděvu," myslí si Cindy Kerberová, kterou jsme požádali o zhodnocení modelů několika osobností z našeho videa.

"Tedy dámy ve večerních šatech a pánové ve smokingu bez ohledu na to, jedná-li se o ceny filmové, hudební či literární," doplňuje.

Kateřina Winterová: Výrazná osobnost, od které jednoduchost a průměrnost ani v oblečení nikdo nečeká. Kombinaci asymetricky střižených rudých šatů a vysokých černých holinek ale nezvolila nejlépe. Róba je sama o sobě dost výrazná, není potřeba ji ještě zdůrazňovat. Klasické lodičky a malé psaníčko do ruky by šatům i nositelce prokázaly lepší službu.

Anna Geislerová: Jedna ze stylových osobností tuzemské scény vsadila na jistotu. Malé černé jsou tím nejlepší řešením, když si nejste zcela jisti, zda-li sáhnout po dlouhé večerní toaletě, či méně formálním oblečení. Malé černé v žádné společnosti nevypadají špatně. Anna navíc skvěle vybrala doplňky, nápadné boty a náušnice dobře sladily celkový vzhled. Herečka vypadá elegantně a stylově.

Marta Issová: Opět sázka na jistotu černých šatů, tentokrát dlouhých. Martě sluší nápadná kombinace černé róby a rudé rtěnky, dobře podtrhuje její vzhled. Správně zvolený model pro předávání cen, v tomto případě Marta naprosto vyčnívala z davu.

Taťána Medvecká: Nevím, kam se paní Medvecká chystala jít, na předávání cen však jistě ne. Alespoň ne podle oblečení. Model vhodný maximálně na posezení s kamarádkami v kavárně se na akci tohoto typu naprosto nehodí. Navíc šarmantní herečce spousta lesku a třpytu nesluší, je to krásná dáma, která se zaslouží eleganci a moderní šmrnc. Nehledě na kalhoty, typ kaliopky zastrčené do kozaček se do společnosti určitě nehodí.

Petra Špalková: Herečka si sice odnesla cenu za hlavní herecký výkon, ale za oblečení by si zasloužila černý puntík. Takové oblečení bych čekala od učitelky na prvním stupni základní školy a ne od herečky na společenské události. Puntíkované černobílé šaty a přes ně červené sáčko s ohrnutými rukávy nezachrání ani šňůra perel. Petra by si měla zajít na nákupy s Aňou Geislerovou, hodně by jí to prospělo.

