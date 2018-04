Center, kde léčí rakovinu, bude méně

0:01 , aktualizováno 0:01

Někteří lidé, kteří onemocní rakovinou, to budou mít do nemocnice dál. Zaniknout mají mnohé okresní onkologie. Pacienti by však měli získat větší naději, že léčení bude úspěšné. "Chceme onkologickou léčbu soustředit do několika málo center."