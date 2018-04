Chybí-li ženě čin hodný chlapa, vytasí nepříjemné ženské zbraně

1. Proč se ženy stále ptají, zda je má partner rád?

Psycholog: Ženy mají vytříbený smysl pro slovní projev a mimořádně si ho cení. I když třeba působí sebejistě, nebývá to s jejich sebevědomím zvlášť v partnerském vztahu valné. V každé době patří výrok "mám tě rád" mezi báječné obligace, je však nutno s nimi pracovat dřív, než bude pozdě.

Na co se ptají muži o ženách Na otázky mužů ze své praxe odpovídá psycholog a partnerský poradce Tomáš Novák a psychiatrička pod přezdívkou The Beastess v knize Na co se ptají muži o ženách, kterou vydalo nakladatelství Grada.

Psychiatrička: Ptáme se "máš mě rád", protože od vás chceme něco víc, nebo úplně něco jiného, než nám poskytujete. Když je perioda uspokojování příliš dlouhá, začneme pociťovat frustraci. Tu se mnoho žen napřed snaží kompenzovat, takže si nějakou dobu muž ani nevšimne, že něco není v pořádku. Nezabírá-li to, přijde žena s podobnou otázkou a očekává mužský čin, jímž partner potvrdí svou kvalitu a svůj vážný a výsostný zájem o ženu.

2. Proč mi manželka stále něco vyčítá?

Psycholog: Za prvé si žena myslí, že stále chybujete a ona (chudinka) vás na to musí upozornit. Máte se nad sebou zamyslet a zlepšit své chování, dokud je čas. Za druhé vyvolává odpor, kazí pohodu a naznačuje nevyváženost vztahu. Vyčítající je závislejší. Aby svou závislost skryla, bere si masku "poslední spravedlivé", tedy té, která ví, jak žít.

Psychiatrička: Obvykle se žena většinou naoko smiřuje s něčím míň, než by chtěla, a za trest muže peskuje kvůli nicotnostem. To, že sama není Marilyn Monroe, je fuk, každá si tak připadat chce, a když jí muž ten pocit neposkytne, jednou z možných obranných reakcí jsou nesmyslné výčitky (pokud nezvolí jinou strategii - uteče, bude podvádět nebo milovat ještě víc, dokud muž nepochopí, že jen ona je ta pravá a jediná). Podvědomě očekává mužné gesto. Jaké, to se však muž nejspíš nedozví (dítě, briliant, výlet na Floridu, kytička fialek), to se musí snažit zjistit sám.

3. Proč jsou očekávání žen od manželství výrazně odlišná od očekávání mužů?

Psycholog: Protože jsme každý jiný. Na rozdíl od prozaických mužských očekávání jsou očekávání žen ovlivněna touhou po emočním souznění, ovšem podle představ ženy. Tedy: mít v muži vnímavého posluchače, který ji inspiruje zajímavostmi, nezlehčuje, neironizuje, nepolemizuje, nekárá, nezívá ostentativně, ale sdílí její představy a city. Zároveň umí vycítit, co žena potřebuje, nečeká na konkrétní sdělení a lásku vyjadřuje celým životem, aby bylo jasné, že ji má rád.

Psychiatrička: Touhy a očekávání se s generacemi mění, přibyly touhy po toleranci k práci ženy, k jejímu úspěchu, právo na orgasmus... Potřeby žen ve svobodných zemích s mnoha možnostmi se velmi různí, takže ze všeho nejdřív musíme určit, o kterou ženu nám jde.

4. Proč ženy u manžela nesnášejí slovo "nevím"?

Psycholog: Dáma se ráda oddá rozhodnutí svého muže, pokud názor podává dominantně a rázně, imponujícím způsobem, ale především v souladu s tím, co si ona přeje - často aniž by si to třeba sama uvědomovala. Předpokládám, že má-li svou partnerku rád, zná ji a respektuje její postoje a hodnoty, pak není tak těžké rázně rozhodnout tak, aby byla spokojena. Takže jaképak nevím. Stačí milovat a vědět, jak na to.

Psychiatrička: Dávám kolegovi za pravdu. Zeptám-li se muže na něco praktického, zatímco on nikdy nic z toho neví, pak takového chlapa k životu vlastně vůbec nepotřebuju.

5. Proč ženy tak rády nakupují?

Psycholog: Ve světě plném úskalí tvoří nakupování ostrov relativního bezpečí. Rituál spojený s opatřováním předmětů může být záležitostí subjektivně zvyšující hodnotu člověka. Ženy jsou obecně zvyklé spíše pečovat. Jako zákaznicím je jim naopak péče věnována, mají přijatelnou moc a navíc mají rády hezké, pěkně zabalené věci, nákup lze vnímat i jako formu šachové partie a žena vítězí, pokud nakoupí výhodně se slevou...

Psychiatrička: Je to způsob odreagování a "dělání si dobře", možnost přebít negativní pocity nákupem. Nicméně i muži rádi nakupují, jen jiný sortiment: hřebíky, vrtačky, auta, mobily a jiné pitomosti. Ženy nakupují častěji a i raději než muži, a to z nedostatku jiné nenáročné činnosti, kterou by mohly vykompenzovat příkoří všedního dne. Tam, kde si muž dá skleničku, slušná dívka si dá (koupí) čokoládu. Muž povznáší svého ducha bojovým pokřikem na fotbale, my se příjemně uvolníme při lovu kabelek...

6. Proč se manželka tak ráda dívá na slaboduché, "věčné" nebo věčně dokola opakované televizní seriály?

Psycholog: Protože ji to baví. Ostatně proč ne, netroufl bych si říct, že seriály jsou co do uměleckých kvalit podstatně horší než průměrná úroveň vysílání, včetně béčkových filmů. Většina seriálů zahání nudu a občas i samy nudí. Ty povedené ovšem navozují relaxační stav ne nepodobný lehké hypnóze. Nabízejí i sociální přesah, protože děj bývá tématem pro rozhovor se známými.

Psychiatrička: Chlapy většinou víc "baví" zprávy, protože se raději než s hrdinou seriálu ztotožňují (anebo vymezují) s politickým lídrem, případně s jezdcem formule 1. Navíc u toho nemusí hovořit s manželkou, která se těší, až muž ten blázinec konečně přepne a přenese se do vily, jakou si nikdy nebudou moct dovolit, a milovat se tam v těle, do kterého už ve skutečnosti nikdy nezhubne, s idolem, který ty její faldy a kruhy pod očima naštěstí nikdy neuvidí. Seriál je naše pohádka, protože jinak je život krutý a únavný.

7. Proč mají ženy plnou pusu citů, ale o peníze jim jde "až v první řadě"?

Psycholog: Nemyslím si, že "zlatokopky" jsou reprezentativním vzorkem. Najdou se dívky, které si za partnera vyberou "velké dítě", co se nedokáže postarat ani samo o sebe. U jiných opravdu hlas srdce určuje kvílení vlastní prázdné peněženky.

Psychiatrička: "Zlatokopky" jsou díky médiím možná víc na očích, píše se o nich jako o celebritách a zaujmou svým vzhledem, ale obecně je taková otázka stejně hloupá jako: Proč mají muži plnou pusu citů, když jim jde jen o postel? Nevylučuji, že takové ženy mířící za penězi existují. Co však máme všechny společné - pokud nejsme zpitomělé emancipačním hnutím - je touha po mužské dominanci a po tom, aby muži svou lásku nějak "dokazovali". Touha to může být i velmi tichá a skrytá, leč je-li neuspokojena, projeví se výčitkami a jinými rysy nepříjemného ženského chování.

8. Proč ženy nežijí výhradně s přítelkyněmi? Vždyť si s nimi rozumí lépe než s manželem.

Psycholog: Jeden klient si sám odpověděl: Je to záležitost několika mužových centimetrů na jistém místě. Jak napsal už Karel Čapek: Každý rozdíl je hoden lásky, protože rozmnožuje život. Odhadem víc než polovina mužů "odpůrců" rozvodu je přesvědčena, že jejich v zásadě spokojené manželství podstatně narušily manželčiny rozvedené kamarádky. V babinci samozřejmě padají ostrá slova, ale ani když v partě mužů přijde řeč na ženy, nevedou se chvalozpěvy.

Psychiatrička: Že muže pomlouváme s kamarádkami? No to je toho, vy nás zase podvádíte s milenkami. Kamarádka je vždy především konkurentka. Kontakt s ostatními ženami je nutný kvůli výměně informací. Žít s ženou pod jednu střechou je ale peklo, kde konkurenční boj (bez přítomnosti chlapa) nabývá záludných a nepříjemných podob. Takové soužití je také daleko méně zábavné.

9. Proč ženy chodí na WC ve dvojici?

Psycholog: Tuším, že dámy odcházející v páru na toaletu tím prokazují jen vyšší sociabilitu a touhu po genderové opoře.

Psychiatrička: Důvody jsou především praktické. Kamarádka podrží nedovírající dveře, kabelku, kabát, pomůže s úpravou účesu, make-upu, je to zároveň prostor pro probírání akutních ženských témat, která ve společnosti ventilovat nelze, strategických plánů na lov přítomných gentlemanů a v neposlední řadě pomlouvání nepřítomných družek.

10. Proč ženy tolik pláčou?

Psycholog: Muži mají jasno, slzy oplachují, a tudíž čistí povrch oka, mimoslovně pak sdělují informaci o strádání, utrpení, bolesti, od čehož slzy ulevují.

Psychiatrička: Pláč je jedna z mála našich kulturně evolučních výhod. V mnoha ohledech to máme těžké: rození dětí, hormonální výkyvy, nižší plat, diety, antikoncepce, punčocháče a šílené feministky v parlamentech mnoha zemí dělají z našeho života peklo. Proto nám byly dány některé malé výhody za odměnu. Možnost poplakat si, aniž bychom riskovaly společenské znemožnění, je jedna z nich. Tudíž ji všemožně využíváme a pláčeme při každé vhodné příležitosti. Jasně, muže někdy vydíráme. Proč ne?

Horší je to, když pláče muž. Plakat před ženou může bez rizika jen tehdy, je-li jejich vztah velmi pokročilý a důvěrný a hodně toho unese. Jinak bude buď za ňoumu, nebo zcela nesvéprávného chlapečka, a to navzdory emancipaci, která hlásá, že "kluci taky pláčou". Chtěla bych vidět ženu, kterou upřímně nadchne vaše dojetí nad seriálem, nebo když jim odvyprávíte svoje problémy. Emancipovaná žena takovému "slzavému údolí" snad půjde koupit (ze svého) lízátko, šaramantní dáma decentně odvrátí zrak, posléze možná i svou přízeň.