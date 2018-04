Čeští psi jsou při odhalování pašeráků hvězdy, říká celní úřednice

Na celní správě pracuje Vendulka Holá skoro čtyři desítky let a neměnila by. Na mezinárodní úrovni spolupracuje například v boji proti podvodům, pašování zbraní, peněz a padělání módních výrobků nebo léků. Právě za to ji letos na jaře vyznamenal francouzský prezident a stala se tak rytířkou Řádu čestné legie.