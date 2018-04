Celiakie je nevyléčitelná, ale bezlepková dieta vám zachrání život

Když paní Alena čekala druhé dítě, bylo jí nezvykle špatně. "Hrozně mě bolelo břicho, připadala jsem si jako nafouknutý balon, který se nikdy nevyfoukne. Ještě k tomu jsem měla návaly a mnohdy jsem zvracela," popsala čtenářka iDNES.cz své potíže.

Doktorka pak u ní zjistila celiakii, alergii na lepek. Paní Alena se sice přísné bezlepkové dietě bránila, ale když zjistila, že bolesti neustávají, nic jiného ji nezbylo. Od té doby se cítí dobře.

Nepříjemnou zkušenost s celiakií si zažila i paní Jitka. "Měla jsem řadu let takové zvláštní potíže, se kterými si lékaři moc nevěděli rady," říká 40letá učitelka angličtiny. "Neměla jsem žádné zažívací problémy, ale pořád nějaké infekce, záněty průdušek, dokonce mi předepsali léky na astma. Zažila jsem i několik nevysvětlených potratů, pronásledovaly mě různé ekzémy, podivné bolesti svalů a kloubů," vzpomíná Jitka.

"Ve chvíli, kdy mi plicní doktor naordinoval silné léky na astma na bázi kortikoidů, domluvila jsem si soukromě placené vyšetření na imunologii, kde mi zjistili abnormálně vysoké protilátky na tkáňovou transglutaminázu." Od té chvíle se Jitce změnil svět. Celilakii posléze potvrdili i na gastroenterologii a po dodržování bezlepkové diety se Jitka po roce zbavila všech potíží s průduškami, bolestí svalů, kloubů i ekzémů.

Jak se celiakie projevuje Nadýmání, plynatost, bolest břicha, průjem, zácpa, bledá stolice, hubnutí, těžká kožní vyrážka zvaná dermatitis herpitiformis, anémie (snížení počtu krevních buněk), křeče, bolesti kloubů a kostí, poruchy růstu u dětí, záchvaty, pocity mravenčení v nohou, afty v ústech a vynechávání menstruace.



Celiakii mohou též provázet osteoporóza, potraty, neplodnost a poruchy vývoje plodu z nedostatku důležitých vitaminů a ostatních složek potravy. Lidé s celiakií mohou mít i další autoimunitní choroby.

Celiakie není dětská nemoc

Příběh paní Aleny i Jitky ukazuje, že celiakie není jen dětská nemoc, jak si stále mnozí lidé myslí. Může se projevit kdykoli během života, v dětství i dospělosti. U pacientů s nesnášenlivostí lepku se postupně mění povrch sliznice tenkého střeva, mizí zde mikroklky a klky. Kvůli tomu se povrch tenkého střeva zúžuje, takže se zmenšuje i schopnost trávení a vstřebávání živin.

U dětí se často nemoc projeví mezi prvním a druhým rokem života, tedy několik měsíců poté, co poprvé přijdou do styku s lepkem a to v podobě příkrmů jako je krupičková kaše, moukou zahuštěné polévky, rohlíky či piškoty.

Mnozí pacienti se ovšem o své chorobě nikdy nedozví. Podle odborných zdrojů je diagnostikován jen jeden z deseti celiaků. Důsledky mohou být tragické. V pozdních fázích neléčené celiakie je totiž i častější výskyt nádoru zažívacího traktu.

Dieta chorobu nevyléčí

Současná medicína celiakii vyléčit neumí. Při přísném dodržování bezlepkové diety, kdy ze své stravy musíte vyloučit všechny potraviny vyrobené z pšenice, žita, ječmene a ovsa, ovšem můžete s touto chorobou dál žít bez zdravotních problémů. Dietu je ovšem nutné dodržovat celý život.

Pacienti, kteří musí začít s bezlepkovou dietou, popisují, jak se u nich po krátké době zlepšil zdravotní stav. "Hned po týdnu jsem cítila výrazný rozdíl. Bylo mi jasné, že musím svůj jídelníček změnit od snídaně až do večeře," konstatovala paní Alena.

Celiak musí ze svého jídelníčku vyloučit všechny potraviny, které jsou vyrobeny z pšenice, žita, ječmene a ovsa

Návrat k "běžným" potravinám není možný. "Když jsem náhodou zhřešila, byť půlkou rohlíku, hned jsem to pocítila bolením břicha a měla jsem ho zase hrozně nafouklé. Takže nehřeším," svěřila se paní Alena.

Pacienti obvykle hovoří o tom, jak jim stanovení diagnózy a přechod na přísnou dietu pomohly, protože už necítí potíže. "Určení diagnózy bylo pro mě i mou rodinu vysvobozením a návrat k normálnímu životu," poznamenala paní Alena.

Potraviny, které neobsahují lepek, jsou stále ve srovnání s klasickými výrobky mnohem dražší. Na trhu už je ale prodávají i velké obchodní řetězce a jejich cena se pořád snižuje.

Celiakie se zjistí z krve

Jelikož celiakie může být dědičná, čeká čtenářka, jak bude na jídlo s lepkem reagovat její syn až bude větší a začnou mu dávat takové potraviny. První Alenin syn ovšem celiakii nemá.

Máte-li podezření na celiakii, rozhodně nezačněte držet bezlepkovou dietu, která by výsledky mohla zkreslit. Nechte si nejdříve udělat u svého praktického lékaře speciální vyšetření. Celiakii lze diagnostikovat z krve stanovením protilátek ke tkáňové transglutamináze, endomysiu a gliadinu. V případě pozitivního výsledku vás vyšetří gastroenterolog, který použije takzvanou enterobiopsii, při níž je pacientovi odebrán malý vzorek tenkého střeva.

K předběžnému stanovení protilátek se stále více začínají uplatňovat i rychlé testy na celiakii.

Není to alergie na potraviny

Lékaři často upozorňují na to, že celiakie není alergie na potraviny. Lidé s alergií na potraviny mají obvykle potíže okamžitě nebo maximálně několik hodin po požití "nevhodné" potraviny. Objeví se u nich vyrážka, mají průjem, zvrací.

U pacientů s lepkem se potíže projeví po několika měsících či letech během nichž pacient přijímal každý den potraviny s lepkem.

Pokud se člověk po několika týdnech, co jedl výhradně bezlepkovou stravu, postupně vrátí k normálním potravinám a nemá bezprostředně žádné zdravotní potíže, je možné, že žádnou celiakii ani neměl. Na druhou stranu ovšem není vyloučeno ani to, že celiakii má. Potíže se zase mohou vrátit.

Jen odborné lékařské vyšetření může odhalit, zda dotyčný celiakií skutečně trpí.

Pacienti si pomáhají

Celiakie je poměrně rozšířená nemoc. V Česku působí Společnost pro bezlepkovou dietu, která každému zájemci poradí, jak se s nemocí vypořádávat.

Na internetové adrese www.celiak.cz jsou nejen informace o této chorobě, ale i seznam bezlepkových obchodů i potravin, recepty na bezlepková jídla nebo rady pro pacienty, kteří se chystají třeba na dovolenou do zahraničí.